«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
FT: Перестановки в Конгрессе поставили под угрозу помощь Украине
FT: Перестановки в Конгрессе угрожают поставкам военной помощи на Украину
Смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей оставило военную помощь Украине в подвешенном состоянии, Вашингтон обеспокоен будущим финансирования Киева со стороны США, сообщило издание Financial Times.
Издание пишет, что перестановки в Конгрессе, а именно смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине. Отмечается, что существует высокий риск отмены американской поддержки в течение нескольких месяцев, что является наихудшим вариантом для Байдена, передает Ura.ru.
Financial Times отмечает, что изменения вызвали в Вашингтоне переоценку ценностей по поводу влияния политической дисфункции США на внешнеполитические цели администрации.
Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.