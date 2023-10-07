FT: Перестановки в Конгрессе поставили под угрозу помощь Украине

FT: Перестановки в Конгрессе угрожают поставкам военной помощи на Украину

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что перестановки в Конгрессе, а именно смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине. Отмечается, что существует высокий риск отмены американской поддержки в течение нескольких месяцев, что является наихудшим вариантом для Байдена, передает Ura.ru.

Financial Times отмечает, что изменения вызвали в Вашингтоне переоценку ценностей по поводу влияния политической дисфункции США на внешнеполитические цели администрации.

Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.