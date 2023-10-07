«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что необходимо проведение продолжительной военной операции в палестинском анклаве.
Нетаньяху считает, что в связи с массированным обстрелом израильской территории со стороны сектора Газа необходима длительная военная операция, передает ТАСС.
По информации канала CNN, США поддерживают контакты по новому обострению с представителями Израиля на разных уровнях. Уже состоялись беседы помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с представителями израильской стороны.
Ранее власти США заявили, что намерены предоставить Израилю все необходимое для защиты в свете обстрелов его территории.
Израиль заявил о срыве попытки проникновения боевиков ХАМАС с моря.
Напомним, премьер Израиля Нетаньяху призвал всех жителей страны объединиться ради «победы в войне».