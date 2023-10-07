США пообещали Израилю всю необходимую помощь для обороны

Пентагон: США обеспечат Израиль всем необходимым для обороны

Tекст: Вера Басилая

В заявлении Остина отмечается, что Минобороны США в эти дни будет работать над обеспечением Израиля тем всем необходимым для обороны и защиты гражданских лиц от «неизбирательного насилия и терроризма», передает ТАСС.

Ранее в НАТО заявили, что решительно осуждают атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль.

До этого парламент Ирана поддержал военную операцию ХАМАС против Израиля.

Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь.