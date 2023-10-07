«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
США пообещали Израилю всю необходимую помощь для обороны
Пентагон: США обеспечат Израиль всем необходимым для обороны
Власти США намерены предоставить Израилю все необходимое для защиты в свете обстрелов его территории, заявил министр обороны США Ллойда Остина.
В заявлении Остина отмечается, что Минобороны США в эти дни будет работать над обеспечением Израиля тем всем необходимым для обороны и защиты гражданских лиц от «неизбирательного насилия и терроризма», передает ТАСС.
Ранее в НАТО заявили, что решительно осуждают атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль.
До этого парламент Ирана поддержал военную операцию ХАМАС против Израиля.
Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь.