НАТО осудил атаки ХАМАС на Израиль

Армия Израиля объявила о готовности к войне из-за обстрелов со стороны сектора Газа

Армия Израиля сообщила о состоянии готовности к войне из-за обстрелов со стороны сектора Газа

Tекст: Александра Юдина

По информации ведомства, армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне. Израильским гражданам в южных и центральных районах указано оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа – внутри убежищ, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что в данный момент начальник Генштаба оценивает ситуацию и прорабатывает планы продолжения армейских операций.

Как сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, будет произведен набор резервистов в армию на фоне ракетных обстрелов.

Также в израильской армии подтвердили тот факт, что на израильскую территорию на фоне обстрелов проникли палестинские боевики.

В результате массированного обстрела погибла 70-летняя жительница Израиля. Как установили медики, женщина была тяжело ранена в результате попадания ракеты по ее дому.

По данным государственной радиовещательной компании Kan, погибшая проживала в населенном пункте Гедерот около города Ашдод на юге страны.