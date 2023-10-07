«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Израиль заявил о срыве попытки проникновения боевиков ХАМАС с моря
Армия Израиля сорвала попытки проникновения боевиков ХАМАС с моря
Армия обороны Израиля (IDF) предотвратила попытку боевиков ХАМАС проникнуть в страну с моря на катерах и лодках.
ВМС Израиля преследовали десятки террористов после их попытки проникнуть в Израиль, военные ликвидировали десятки террористов, две резиновые лодки и два катера, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после обстрелов Израиля погибли 40 человек.
Напомним, премьер Израиля Нетаньяху призвал всех жителей страны объединиться ради «победы в войне».