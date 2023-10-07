После обстрелов Израиля погибли 40 человек

Tекст: Кристина Цыцура

Ранены не менее 800 человек. Также не менее 161 палестинец погиб в результате атак израильских сил по сектору Газа, сообщил Минздрав анклава, передает ТАСС.

«При израильских атаках на сектор Газа 931 человек получили ранения», – указывается в сообщении, которое приводит телеканал Al-Hadath.

Ранее в посольстве России заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Израиле.