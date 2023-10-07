«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
После обстрелов Израиля погибли 40 человек
Не менее 40 жителей Израиля погибли после ракетных обстрелов со стороны сектора Газа в субботу, сообщила радиостанция Kan.
Ранены не менее 800 человек. Также не менее 161 палестинец погиб в результате атак израильских сил по сектору Газа, сообщил Минздрав анклава, передает ТАСС.
«При израильских атаках на сектор Газа 931 человек получили ранения», – указывается в сообщении, которое приводит телеканал Al-Hadath.
Ранее в посольстве России заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Израиле.