Экс-премьер Украины Азаров предрек трагическое будущее Украине из-за грязных интриг властей

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Азаров написал, что на Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий, а простому народу стоит подумать, чтобы не не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима.

Экс-премьер заявил, что негативно на ситуации в стране скажется и отказ США финансировать Киев из-за провалившегося контрнаступления, потому что «американцы устают от Украины», а Зеленскому становится все труднее игнорировать ослабевающую поддержку.

По мнению Азарова, президенту Джо Байдену необходимо срочно получить достаточно голосов, чтобы продолжить украинское финансирование, но отсутствие военных успехов очень усложняет его задачу.

Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.