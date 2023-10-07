«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Экс-премьер Украины предупредил о трагедии на Украине из-за грязных игр властей
Экс-премьер Украины Азаров предрек трагическое будущее Украине из-за грязных интриг властей
Большое количество трагедий произойдет на Украине в ближайшие месяцы из-за грязной политической игры Киева и провалившегося контрнаступления ВСУ, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
В своем Telegram-канале Азаров написал, что на Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий, а простому народу стоит подумать, чтобы не не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима.
Экс-премьер заявил, что негативно на ситуации в стране скажется и отказ США финансировать Киев из-за провалившегося контрнаступления, потому что «американцы устают от Украины», а Зеленскому становится все труднее игнорировать ослабевающую поддержку.
По мнению Азарова, президенту Джо Байдену необходимо срочно получить достаточно голосов, чтобы продолжить украинское финансирование, но отсутствие военных успехов очень усложняет его задачу.
Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.