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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    10 комментариев
    6 октября 2023, 09:03

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Шойгу отметил востребованность выпускаемой заводом продукции. Су-34, по словам министра, является «основной рабочей лошадью». Бомбардировщики ежедневно совершают по пять-шесть вылетов, приводятся его слова в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны призвал «поджаться, поторопиться». «У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – поставил задачу Шойгу.

    Директор завода Александр Панасенко сообщил руководителю Минобороны, что на предприятии «научились делать все». Есть, по его словам, замены головной части, имеется практический опыт ремонта хвостовой части, а также ремонта булей, что является самым сложным ремонтом.

    На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, как сообщили в Минобороны, глава военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, который входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.

    Ранее Шойгу сообщал, что в 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом 2022 года.

    5 октября 2023, 21:44
    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России

    Ростех сообщил о передаче первых партий САУ «Флокс» в ВС России

    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска начали получать новые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Флокс» на колесной базе калибра 120 мм, сообщили в Ростехе.

    Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, оно может быстро производить несколько выстрелов и менять позицию, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    В августе 2022 года Ростех сообщал, что стартовало серийное производство САУ «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия».

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    5 октября 2023, 11:09
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО

    Шойгу: Сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В составе Вооруженных сил (ВС) России для группировок в зоне спецоперации сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что соответствующее решение было принято Генеральным штабом. «У нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», – приводятся слова Шойгу в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

    Шойгу сообщил, что за последнее время набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, эти люди отличаются высокой мотивацией, они готовы к выполнению боевых задач, некоторые из них уже обладают боевым опытом. Многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй и третий раз, сообщил министр.

    Также министр обороны отметил работу российских регионов и их руководства. В частности, Шойгу упомянул, что глава Якутии Айсен Николаев лично занимается вопросами по набору добровольцев. По его словам, в регионе сформирован отряд добровольцев, который уже обрел боевую славу.

    По словам Шойгу, все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт.

    Ранее сообщалось, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

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    5 октября 2023, 12:22
    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия

    Эксперт Кнутов: Чтобы восполнить нехватку вооружения у ВСУ, США вынуждены незаконно передать Украине иранское оружие

    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ сейчас не хватает вооружения. Однако угроза шатдауна осложнила Вашингтону поставки военной помощи. Поэтому американцы проигнорируют международные законы и отправят конфискованное иранское оружие на Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в американских СМИ сообщили, что США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана.

    «ВСУ нуждаются в пополнении своего арсенала. Это признал даже Зеленский, заявив о нехватке в войсках снарядов и средств ПВО. В то же время США сейчас находятся под угрозой шатдауна, что сильно осложняет выделение помощи Украине. Уже заключенные контракты выполняются, но с новыми возникают проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине. С одной стороны, Штаты могут надавить на европейских союзников, чтобы те поставили ВСУ новое оружие. Однако у многих стран НАТО уже полупустые арсеналы. Об этом, например, заявила Британия», – отмечает он.

    «С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ. Данные поставки противоречат нормам как международного, так и американского права. Перехваченный груз должен быть уничтожен. Однако американцы проигнорировали законы и собираются отправить его на Украину», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен. CNN сообщает, что на Украину будут отправлены тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников.

    New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Вашингтон на этой неделе уже передал ВСУ около 1,1 млн патронов к автоматам АК-47, захваченным у Ирана.

    Вооружение было конфисковано в декабре на незарегистрированном судне, направлявшемся в Йемен. Правительство США завладело боеприпасами в июле через гражданский иск министерства юстиции. После официальные лица Вашингтона начали искать путь для передачи груза на Украину.

    В феврале спецназ Франции также перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами. На борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, сообщает Wall Street Journal.

    Напомним, Владимир Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинской армии не хватает снарядов и средств ПВО.

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    5 октября 2023, 12:04
    Пескова спросили о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

    В Кремле не стали комментировать сообщения о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота (ЧФ) из Севастополя в Новороссийск.

    «Нет, я никак не могу это комментировать», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что вопросы, связанные с дислокацией российских подразделений и кораблей, находятся в компетенции Минобороны России.

    22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. После этого в Севастополе решили усилить защиту от возможных новых воздушных атак. Командующий ЧФ Виктор Соколов заявил, что Черноморский флот уверенно и успешно выполняет поставленные задачи.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 07:00
    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя

    Глава Севастополя Развожаев: ЧФ в пятницу ночью отразил атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола

    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Силы Черноморского флота (ЧФ) в пятницу ночью отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Губернатор пояснил в своем Telegram-канале около 4.00 пятницы, что громкие звуки, которые слышны в районе Северного мола, – это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, по предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

    Напомним, 15 сентября Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

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    5 октября 2023, 14:56
    В районе Работино за сутки уничтожено более 35 украинских военных
    В районе Работино за сутки уничтожено более 35 украинских военных
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки у поселка Работино в Запорожской области ликвидировали более 35 украинских бойцов, сообщило Минобороны России.

    Российские подразделения ударами авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 65-й механизированной бригады у Работино, ВСУ потеряли более 35 человек, две бронемашины и три автомобиля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы за этот период поражены две французские САУ Caezar, американская артиллерийская система М777, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

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    6 октября 2023, 01:59
    В столице Украины прогремел взрыв

    «Страна.ua»: В столице Украины прогремел взрыв

    Tекст: Антон Никитин

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Киеве.

    Как сообщило украинское издание в своем Telegram-канале, воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Также сообщается о взрывах в Николаеве. По версии издания, предварительно, причиной взрывов стала работа ПВО. Горожан призвал укрыться в убежищах.

    Накануне украинский президент Владимир Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.

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    5 октября 2023, 10:03
    Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев отправляет солдат форсировать Днепр

    Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование направляет неподготовленных и неуверенных в своих силах военных ВСУ на штурм острова в дельте Днепра без необходимой артиллерийской поддержки, рассказал взятый в плен российскими военными солдат 126-й бригады теробороны ВСУ.

    Согласно информации российских силовиков, пленный Илья Прытков 1981 года рождения попал под принудительную мобилизацию в 2022 году, когда мужчину задержали на блокпосту, после чего отправили в районный военкомат для отправки с другими мобилизованными в Одессу, передает РИА «Новости».

    Мужчина рассказал, что в Одессе мобилизованные ходили в караулы, и только тогда им позволялось держать в руках автомат.

    «Через месяц нас вывезли в Раздельнянский район в Одесской области, где военнослужащие начали ездить на полигоны, раз в месяц давали пострелять по 15 патронов», – отметил он.

    По словам Прыткова, более никакой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград никто с мобилизованными не проводил.

    «Был балаган, нас формировали как стадо еще на этом этапе», – подчеркнул пленный.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки.

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    6 октября 2023, 00:42
    В Полтавском военкомате допустили мобилизацию всех мужчин для ВСУ

    Представитель военкомата Полтавской области допустил возможность призыва в ВСУ всех военнообязанных мужчин

    Tекст: Антон Никитин

    Представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, скорее всего, придется воевать.

    Представитель военкомата Полтавской области не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли воевать все население Украине, сказав: «вряд ли». При этом он назвал «вполне возможной» мобилизацию всех военнообязанных мужчин Украины, передает РИА «Новости».

    «Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», – приводит слова Истомина украинское издание «Страна.ua».

    Ранее в Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для продолжения попыток «контрнаступления». В конце сентября в Госпогранслужбе Украины пообещали привлечь к ответственности незаконно покинувших страну военнобязанных.

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    6 октября 2023, 07:41
    Турецкие СМИ: Путин разрушил стратегию США по уничтожению России

    Sabah: Президент Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.

    В публикации говорится, что президент Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России, передает РИА «Новости».

    Автор статьи также констатировал, что Вашингтон потерпел «глобальную неудачу» в вопросе антироссийских санкций. Кроме того, журналист обратил внимание, что на Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Как отметил обозреватель, практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией.

    Накануне американские СМИ сообщили о «зловещем поворотном моменте» вокруг Украины.

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    5 октября 2023, 09:29
    ВСУ на Донецком направлении потеряли связь во время атаки и отступили

    Марочко: На участке на Донецком направлении ВСУ потеряли связь во время атаки и отступили

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На участке Андреевка – Клещеевка на Донецком направлении ВСУ на короткое время потеряли связь во время атаки и вынуждены были с потерями отступить, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, при штурмовых действиях на участке Андреевка – Клещеевка со стороны ВСУ наблюдались нескоординированные действия, которые возникают при потере связи. Они продолжались около часа, затем противник отступил на ранее занимаемые позиции, неся потери, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что дезорганизация штурмующих подразделений могла быть вызвана как действиями российских войск РЭБ, так и проблемами на пункте управления ВСУ.

    Со ссылкой на собственные источники он добавил, что ВСУ начали точечно поджигать участки у позиций ВС России на Краснолиманском направлении, чтобы «выкурить» российских военных с занимаемых позиций.

    Ранее Марочко рассказал, как боевики «Азова» расстреляли бойцов ВСУ под Кременной.

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    6 октября 2023, 00:59
    Российская ПВО сбила над Белгородской областью еще пять украинских беспилотников

    Минобороны: Российская ПВО в четверг поздно вечером сбила над Белгородской областью еще пять украинских беспилотников

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО в четверг поздно вечером сбила над Белгородской областью еще пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 23.30 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, таким образом пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России.

    Напомним, в четверг вечером российская ПВО сбила над Белгородской областью два украинских беспилотника. Еще один украинский дрон система противовоздушной обороны России уничтожила над Белгородской областью в первой половине четверга.

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    5 октября 2023, 15:14
    Российская ПВО за сутки перехватила авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS

    Минобороны: Российская ПВО за сутки перехватила авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО за сутки перехватили авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Как следует из Telegram-канала Минобороны, ПВО за сутки перехватили авиационную управляемую бомбу «JDAM» и восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также были уничтожены 27 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Харьковской областях.

    В Минобороны сообщили, что с начала СВО уничтожено 484 самолета ВСУ, 250 вертолетов, 7518 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 334 танка и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин РСЗО, 6658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 809 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Работино за сутки уничтожено более 35 украинских военных.

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    6 октября 2023, 06:44
    ВВС России нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Серебрянки

    Минобороны: Российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки

    ВВС России нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Серебрянки
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Никитин

    Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ около Серебрянки (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что бомбардировочной авиацией удары были нанесеныпо четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск рядом с Серебрянкой.

    Офицер добавил, что средствами ПВО сбиты три украинских беспилотника под Кременной Луганской народной республики, передает ТАСС.

    Накануне российская авиация нанесла удары по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка на краснолиманском направлении.

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    6 октября 2023, 07:52
    В центральной части Харькова произошли взрывы

    Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в центральной части города

    Tекст: Антон Никитин

    В центральной части Харькова произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    О взрывах в Харькове сообщило также украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

    Уточняется, что взрывы произошли до объявления воздушной тревоги.

    Напомним, в пятницу ночью также сообщалось о взрывах в столице Украины и в Николаеве.

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