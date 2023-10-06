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Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34
Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Шойгу отметил востребованность выпускаемой заводом продукции. Су-34, по словам министра, является «основной рабочей лошадью». Бомбардировщики ежедневно совершают по пять-шесть вылетов, приводятся его слова в Telegram-канале военного ведомства.
Министр обороны призвал «поджаться, поторопиться». «У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – поставил задачу Шойгу.
Директор завода Александр Панасенко сообщил руководителю Минобороны, что на предприятии «научились делать все». Есть, по его словам, замены головной части, имеется практический опыт ремонта хвостовой части, а также ремонта булей, что является самым сложным ремонтом.
На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, как сообщили в Минобороны, глава военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, который входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.
Ранее Шойгу сообщал, что в 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом 2022 года.