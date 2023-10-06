Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается.32 комментария
Ереван выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху
МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху
Министерство иностранных дел Армении выразило разочарование заявлением делегации ООН по итогам визита в Нагорный Карабах.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства бывшей советской республики, говорится, что Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором всемирной организации в Азербайджане и опубликованный по его «итогам» пресс-релиз. В Ереване отметили, что глава МИД Армении поднял эту проблему в ходе состоявшейся 2 октября в министерстве иностранных дел встречи с главами дипмиссий и аккредитованных в Армении представителями международных организаций.
В МИД Армении подчеркнули, что состоявшийся в начале октября визит делегации ООН во главе с постоянным координатором всемирной организации в Азербайджане не может считаться межведомственной миссией по сбору фактов, «и никак не отражает ожидания армянской стороны и международного сообщества». Во внешнеполитическом ведомстве Армении заявили, что визит делегации ООН состоялся лишь после того, как вследствие этнической чистки коренное армянское население покинуло Нагорный Карабах.
В Ереване считают, что в качестве объективной оценки делегация ООН смогла бы всего лишь зафиксировать факт выселения армян из Нагорного Карабаха, став свидетелем того, как они оставили за спиной родные места, могилы родственников и многовековое культурное и религиозное наследие.
Напомним, 1 октября миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Карабах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала про последнее «оружие» Карабаха против Азербайджана.