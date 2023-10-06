Ереван выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

Tекст: Антон Никитин

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства бывшей советской республики, говорится, что Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором всемирной организации в Азербайджане и опубликованный по его «итогам» пресс-релиз. В Ереване отметили, что глава МИД Армении поднял эту проблему в ходе состоявшейся 2 октября в министерстве иностранных дел встречи с главами дипмиссий и аккредитованных в Армении представителями международных организаций.

В МИД Армении подчеркнули, что состоявшийся в начале октября визит делегации ООН во главе с постоянным координатором всемирной организации в Азербайджане не может считаться межведомственной миссией по сбору фактов, «и никак не отражает ожидания армянской стороны и международного сообщества». Во внешнеполитическом ведомстве Армении заявили, что визит делегации ООН состоялся лишь после того, как вследствие этнической чистки коренное армянское население покинуло Нагорный Карабах.

В Ереване считают, что в качестве объективной оценки делегация ООН смогла бы всего лишь зафиксировать факт выселения армян из Нагорного Карабаха, став свидетелем того, как они оставили за спиной родные места, могилы родственников и многовековое культурное и религиозное наследие.

Напомним, 1 октября миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Карабах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала про последнее «оружие» Карабаха против Азербайджана.