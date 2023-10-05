Эксперт: Путин объяснил, почему мироустройство не будет прежним

Политолог Асафов: Путин назвал основы построения справедливого и открытого мира без конфликтов

Tекст: Андрей Резчиков

«Несмотря на то, что было много сказано по актуальному политическому процессу, мне показалось важным, что концептуально президент говорил о России как государстве-цивилизации и почему мироустройство не будет прежним», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

Политолог особо отметил слова президента о том, что Россию нельзя свести к общему знаменателю. «Россия существует в целостности, духовном и культурном богатстве, она была сформирована на протяжении нескольких столетий как страна разных культур и великих национальностей. Несмотря на тяжелые испытания, мы извлекали уроки, укрепляя наше единство и национальную целостность», – добавил эксперт.

Асафов отметил значение слов президента о построении нового мира на основе сотрудничества государств-цивилизаций, а не блокового противостояния. Только цивилизационный подход, о котором сказал Путин, «гарантирует наступление открытого и справедливого мира без искусственных барьеров, что приведет к всеобщему развитию, а не к конфликтам».

«Движение вперед возможно только благодаря цивилизационному подходу, который противостоит политике принуждения, приведшей к холодной войне. Цивилизационный подход гарантирует, что интересы, которые ставятся перед государствами и народами, не сиюминутные», – указал политолог.

Ключевыми в выступлении Путина были слова и о том, что Россия «была, есть и будет одной из основных цивилизаций мировой системы». «Россия всегда готова к конструктивному взаимодействию со всеми, кто стремится к миру и процветанию. Эта позиция продиктована исторической логикой и здравым смыслом, она ведет к утверждению многополярного мира», – подчеркнул Асафов.

При этом Запад, который находится в инерционной позиции удержания логики однополярного мира, считает эксперт, услышит Путина, но «публично отреагирует иначе». Асафов считает, что президент в своей речи обращался ко всему миру. «Это объяснение нашего взгляда на справедливый, открытый и безопасный мир. Пути для взаимодействия с Россией открыты в любом случае. Но те, кто исповедует насилие, столкнется с жестким противодействием. Путиным были упомянуты успешные испытания «Буревестника» и обсуждались вопросы по поводу отношения России к ядерному оружию. Это как раз к вопросу о сдерживании деструктивных сил, которые исповедуют принципы диктатуры и насилия», – подытожил Асафов.

В четверг в Сочи президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что форум «вновь подтверждает высокий статус востребованной и интеллектуальной площадки». Он рассказал о понятии «цивилизация» в российском понимании. По его словам, это «многогранное явление» трактовалось по-разному, в том числе была и «откровенно колониальная» интерпретация.

Сейчас, подчеркнул Путин, «некий цивилизованный мир» в лице западных государств устанавливает «стандарты», которым должны следовать другие страны. «А тех, кто не согласен, загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина», – сказал президент.

По его словам, основные качества государства-цивилизации – многообразие и самодостаточность. «Современному миру чужда любая унификация, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития», – считает Путин.

Путин также назвал шесть принципов нового миропорядка. «Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда – вот к чему надо стремиться», – сказал российский лидер.

«Второе: мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития», – продолжил российский лидер. Он заявил, что «навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя», должно быть запрещено. «Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов», – подчеркнул Путин.

«Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на тех уровнях, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать», – заявил президент.

Четвертым пунктом глава государства назвал всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран. Он отметил важность избавления международных отношений от «блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны». «Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности остальных», – сказал Путин. «И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров «второго сорта» или как на изгоев или дикарей», – отметил он.

Пятый пункт – справедливость для всех. «Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя – и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии, именно так», – заявил российский лидер.

«Шестое: мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран», – сказал Путин. Он подчеркнул, что «больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, прежде всего от богатых и сильных. Это не просто естественное состояние международного сообщества, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества».

«Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами, и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег», – подытожил президент.



