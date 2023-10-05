Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.2 комментария
Путин принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
Путин и премьер Бангладеш участвуют в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина принимают участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая строится по проекту России. Глава Российского государства подключился к мероприятию по видеосвязи.
В церемонии также участвует руководство госкорпорации «Росатом», которая ведет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. Как ожидается, в формате видеоконференцсвязи к собравшимся обратится генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает ТАСС.
Накануне в Кремле анонсировали участие Путина в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур».
АЭС «Руппур» сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш – города Дакки. Станция создается по российскому проекту поколения «3+». Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.