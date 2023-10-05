Путин принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш

Путин и премьер Бангладеш участвуют в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур»

Tекст: Ольга Никитина

В церемонии также участвует руководство госкорпорации «Росатом», которая ведет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. Как ожидается, в формате видеоконференцсвязи к собравшимся обратится генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

Накануне в Кремле анонсировали участие Путина в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур».

АЭС «Руппур» сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш – города Дакки. Станция создается по российскому проекту поколения «3+». Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.