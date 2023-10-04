Кремль: Путин и премьер Бангладеш примут участие в церемонии на АЭС «Руппур»

Tекст: Ольга Никитина

«5 октября президент России совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС «Руппур», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, в сообщении анонсировано выступление российского лидера на Валдайском форуме, о чем ранее также сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что проект строительства АЭС «Руппур» в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком. По его словам, в октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива.