Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

Tекст: Александра Юдина

Согласно информации российских силовиков, пленный Илья Прытков 1981 года рождения попал под принудительную мобилизацию в 2022 году, когда мужчину задержали на блокпосту, после чего отправили в районный военкомат для отправки с другими мобилизованными в Одессу, передает РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что в Одессе мобилизованные ходили в караулы, и только тогда им позволялось держать в руках автомат.

«Через месяц нас вывезли в Раздельнянский район в Одесской области, где военнослужащие начали ездить на полигоны, раз в месяц давали пострелять по 15 патронов», – отметил он.

По словам Прыткова, более никакой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград никто с мобилизованными не проводил.

«Был балаган, нас формировали как стадо еще на этом этапе», – подчеркнул пленный.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки.