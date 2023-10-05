Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.0 комментариев
Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев отправляет солдат форсировать Днепр
Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки
Украинское командование направляет неподготовленных и неуверенных в своих силах военных ВСУ на штурм острова в дельте Днепра без необходимой артиллерийской поддержки, рассказал взятый в плен российскими военными солдат 126-й бригады теробороны ВСУ.
Согласно информации российских силовиков, пленный Илья Прытков 1981 года рождения попал под принудительную мобилизацию в 2022 году, когда мужчину задержали на блокпосту, после чего отправили в районный военкомат для отправки с другими мобилизованными в Одессу, передает РИА «Новости».
Мужчина рассказал, что в Одессе мобилизованные ходили в караулы, и только тогда им позволялось держать в руках автомат.
«Через месяц нас вывезли в Раздельнянский район в Одесской области, где военнослужащие начали ездить на полигоны, раз в месяц давали пострелять по 15 патронов», – отметил он.
По словам Прыткова, более никакой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград никто с мобилизованными не проводил.
«Был балаган, нас формировали как стадо еще на этом этапе», – подчеркнул пленный.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки.