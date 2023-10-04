Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра

Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.

Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.