Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области
В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра
ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.
Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.
Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.