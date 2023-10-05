В Анкаре сообщили о подготовке встречи в Турции по Украине

В Анкаре сообщили о подготовке международной встречи в Турции по Украине

Tекст: Ольга Никитина

Источник РИА «Новости» подтвердил сообщение Bloomberg, что встреча в Турции в настоящее время прорабатывается. При этом, по его словам, пока нет конкретики по дате и участникам.

По данным Bloomberg, Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой будет обсуждаться предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира», в том числе вопросы ее реализации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема. Также он сообщал, что Москва в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули.