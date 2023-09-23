Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лавров счел нереализуемой «формулу мира» Зеленского
«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Лавров подчеркнул, что действительность такова, что Зеленский и те, кто им руководят, утверждают, что никакой другой основы для мира, кроме «формулы Зеленского» не существует, а она нереализуема, передает ТАСС.
Также он добавил, что Россия не собирается давать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому каких-то «ангажементов» для того, чтобы тот отменил запрет на переговоры Киева с Москвой.
Ранее Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)».