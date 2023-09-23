  • Лавров: Россию обманули со всеми гарантиями по зерновой сделке
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    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Стало известно о приостановке разработки ракеты «Змеевик»
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Лавров назвал Запад «империей лжи»
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    Захарова после общения Лаврова со СМИ пошутила об «изоляции»
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    23 сентября 2023, 22:59

    Лавров: Россия готова к переговорам по Украине без прекращения огня

    Глава МИД Лавров: Москва готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня

    Tекст: Антон Никитин

    Москва в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули, заявил глава МИД Сергей Лавров после выступления на Генассамблее ООН.

    Лавров сообщил, что Москва в целом готова к переговорам по Украине. При этом глава МИД подчеркнул, что никаких предложений по прекращению огня Россия не будет рассматривать, потому что «мы раз это рассмотрели, вы нас обманули, передает РИА «Новости».

    Ранее Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу.

    23 сентября 2023, 15:06
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, рассказал командир разведгруппы ВС России, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда».

    Он рассказал РИА «Новости», что после того, как танк уничтожили, разведгруппа выдвинулась к технике в надежде взять «языка». Оказалось, что все члены экипажа погибли, кроме механика-водителя. Когда тот проснулся, он стал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте).

    По словам «Легенды», механик-водитель подчеркнул, что не является наемником, он военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты. Кроме того, мехвод назвал свою бригаду и место ее дислокации.

    Российский разведчик добавил, что после того, как он сообщил немецкому мехводу о серьезности ранения, тот сказал, что «очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать». Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими.

    В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

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    23 сентября 2023, 06:10
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пленный украинский офицер передал российской стороне информацию о завербованных корректировщиках, наводящих артиллерию на жилые кварталы и города в ДНР, а также раскрыл данные руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении, сообщил источник.

    Украинский офицер сдался добровольно, он передал данные на офицеров 10-го корпуса ВСУ – имена, фамилии, отчества, должности, звания, телефоны и вид деятельности, сказал собеседник РИА «Новости».

    Также пленный на своем смартфоне показал электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков. По его словам, в документах содержатся данные на руководящий офицерский состав 10-го корпуса.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что военнослужащие ВСУ в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, они начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

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    23 сентября 2023, 16:20
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Трое военнослужащих танковой дивизии рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ.

    По словам одного из бойцов, около 9.00, выехав на БТР-82, они заблудились из-за особенностей местности. Находясь под обстрелом противника, они все же смогли прорвать первую линию обороны украинских сил.

    «Уже по факту поняли, что произошло. Заехали не туда», – пошутил один из солдат в интервью, опубликованном на Telegram-канале «Соловьев».

    За выполнение боевой задачи военнослужащие были награждены орденом Мужества.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

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    23 сентября 2023, 08:57
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ

    ВС России ударили «Солнцепеками» по живой мощи ВСУ в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке

    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» ударили по скоплениям живой мощи ВСУ на Донецком направлении, сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Уточняется, что российские военные нанесли огневое поражение по скоплениям украинских военных с помощью систем «Солнцепек» в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке, передает РИА «Новости».

    Также Минесашвили добавил, что средствами ПВО были уничтожены семь украинских БПЛА близ населенных пунктов Берестовое и Отрадовка в ДНР.

    Кроме того, по его данным, военные подразделения южной группировки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении около Клещеевки, Марьинки и Северного.

    Ранее ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

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    23 сентября 2023, 10:42
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    @ Gabriel Szabo/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Женщины-фармацевты в преддверии их постановки на воинский учет начали массово увольняться и уезжать из страны, пишет «Страна.ua» со ссылкой на главу украинской ассоциации «ФармРада» Елену Прудникову.

    Так, за последние две недели в стране уволились тысячи фармацевтов, часть из бывших специалистов уехала в Европу, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Кто будет работать – вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», – сообщила Прудникова.

    Особенно массово уезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины, отметила глава ассоциации.

    Ранее сообщалось, что на Украине ограничат выезд за границу женщинам, которые с 1 октября должны встать на воинский учет.

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    23 сентября 2023, 13:37
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ.

    Также под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе ударов был нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ.

    Удалось частично уничтожить запасы крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, ЗРК и другую западную технику, переданную Украине.

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    23 сентября 2023, 09:56
    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО

    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе отработали системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что у причала близ Сухарной балки упали обломки ракеты.

    Также Развожаев отметил, что на место ЧП уже выехали сотрудники спецслужб.

    Как тем временем сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, морской пассажирский транспорт приостановил движение.

    Накануне киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю, повредив историческое здание штаба Черноморского флота. Один российский военнослужащий пропал без вести. Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по предварительным данным, нет.

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    23 сентября 2023, 07:44
    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления

    Украинский командующий Тарнавский назвал взятие Токмака условием признания успеха «контрнаступа»

    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минимальным требованием для признания контрнаступления успешным стало бы взятие под контроль города Токмак в Запорожской области, заявил командующий оперативно-стратегической группой «Таврия» Александр Тарнавский.

    Токмак является «целью-минимум», сказал Тарнавский CNN, передает РИА «Новости».

    По его словам, наступлению может помешать погода, она может затруднить проход тяжелой техники. Но это маловероятно, поскольку ВСУ двигаются «в основном без техники».

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Токмак станет одним из приоритетных направлений ВСУ зимой.

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    23 сентября 2023, 13:54
    Киев из-за потерь на Южнодонецком направлении начал выводить подразделения в тыл

    Минобороны: Киев начал выводить подразделения в тыл из-за потерь на Южнодонецком направлении

    Киев из-за потерь на Южнодонецком направлении начал выводить подразделения в тыл
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на Южно-Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, из-за огромных потерь Киев вынужден вывести подразделения в тыл, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России при отражении атаки украинских военных поразили более 950 человек живой силы убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и уничтожили два склада с боеприпасами.

    В связи с огромными потерями и низким уровнем морально-психологического состояния ВСУ киевское командование начало выводить подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности.

    Ранее стало известно, что ВС России сорвали ротацию украинских военных на южнодонецком направлении.

    Коментарии (6)
    23 сентября 2023, 03:45
    Лондон подтвердил готовность годами поддерживать Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия может поддерживать киевский режим годами в противостоянии с Россией в случае необходимости, заявил британский вице-премьер Оливер Дауден на Генассамблее ООН.

    Британия будет стоять «бок о бок с Украиной», пока конфликт не завершится, если потребуется, поддержка продлится годами, заявил Дауден, передает ТАСС.

    Ранее британское издание The i заявило, что британские дипломаты проводили регулярные контакты с российскими коллегами с начала СВО.

    Коментарии (34)
    23 сентября 2023, 01:17
    The i: Лондон тайно контактировал с Москвой после начала СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дипломаты из Британии проводили регулярные контакты с российскими коллегами после начала спецоперации на Украине, заявило британское издание The i.

    Контакты проходили на полях крупнейших международных мероприятий в Вене и в Нью-Йорке, стороны не обсуждали возможные условия заключения мира между Россией и Украиной, утверждает The i, передает ТАСС.

    Анонимный высокопоставленный дипломат заявил газете, что Лондон считает крайне важным сохранение возможности диалога, при этом он не пытается «поделить» Украину или заключать мирные соглашения от чужого лица.

    В МИД Британии подтвердили, что секретные встречи действительно проводились, но подчеркнули, что любая информация о том, что стороны могли обсуждать условия мира на Украине, «не соответствует действительности».

    Там указали, что контакты с Россией осуществлялись «только в случаях, когда это было абсолютно необходимо» для обеспечения безопасности Британии.

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    23 сентября 2023, 12:04
    Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным
    Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного на южнодонецком направлении, большая часть группировки была уничтожена.

    Он сообщил, что войска Киева пытались несколько недель зайти на позиции ВС России, накрывая огнем артиллерии, но все оказалось безуспешно, передает ТАСС.

    По словам советника главы региона, потери подразделений Украины составили несколько сотен человек.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка на Артемовском направлении остается «горячей».

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    23 сентября 2023, 21:06
    Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Гутерриша по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о происходящем на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Министр подчеркнул, что многих удивило выступление Гутерриша, когда он «неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж по теме детей», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что Гутерриш до сих пор не предоставил список фамилий жертв событий в украинском городе Буче, хотя подобная просьба от российской стороны была год назад.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

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    23 сентября 2023, 21:40
    Лавров: Россию обманули со всеми гарантиями по зерновой сделке

    Tекст: Ольга Иванова

    Данные Москве обещания по поводу зерновой сделки оказались обманом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров назвал обман основной причиной, почему Россия вышла из этой сделки, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что гуманитарные коридоры, действовавшие в рамках зерновой сделки, несколько раз использовались для ударов по российским кораблям.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке и призвал выполнить их.

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    23 сентября 2023, 04:31
    Зеленского назвали истинным президентом США

    Сенатор Табервилл: Складывается впечатление, что Зеленский – президент США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден не осознает, что происходящее на фоне украинского кризиса выглядит так, словно США управляет президент Украины Владимир Зеленский, сказал американский сенатор Томми Табервилл.

    Президент Зеленский – «настоящий президент Соединенных Штатов», он «рулит этим шоу», сказал Табервилл в интервью Fox Buisiness, передает Ura.ru.

    Украинский лидер занимается этим на протяжении полутора лет, продолжил сенатор. Он выразил надежду, что Байден понимает, что американцы задаются вопросом «Кто же главный в нашей стране?».

    Напомним, Байден на встрече с Зеленским заявил, что не существует альтернатив военной поддержке киевского режима. Он объявил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

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