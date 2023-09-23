Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лавров: Россия готова к переговорам по Украине без прекращения огня
Глава МИД Лавров: Москва готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня
Москва в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули, заявил глава МИД Сергей Лавров после выступления на Генассамблее ООН.
Лавров сообщил, что Москва в целом готова к переговорам по Украине. При этом глава МИД подчеркнул, что никаких предложений по прекращению огня Россия не будет рассматривать, потому что «мы раз это рассмотрели, вы нас обманули, передает РИА «Новости».
Ранее Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу.