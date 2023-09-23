Лавров: Россия готова к переговорам по Украине без прекращения огня

Глава МИД Лавров: Москва готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня

Tекст: Антон Никитин

Лавров сообщил, что Москва в целом готова к переговорам по Украине. При этом глава МИД подчеркнул, что никаких предложений по прекращению огня Россия не будет рассматривать, потому что «мы раз это рассмотрели, вы нас обманули, передает РИА «Новости».

Ранее Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают.

Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу.