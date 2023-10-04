Песков: Правительство принимает меры для оздоровления Роснано

Tекст: Алексей Дегтярев

Принимаются меры для «оздоровления ситуации» в государственной корпорации, уже есть определенные успехи, сказал Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства Владимир Путин упоминал «достаточно большую дыру» в корпорации. Теперь правительство занимается этим вопросом.

Во вторник АО «Роснано» объявило, что не может исполнить свои долговые обязательства в полном объеме исключительно за счет собственных средств.

До этого Путин отмечал, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.