Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.6 комментариев
Роснано заявило о риске банкротства
Роснано сообщило о невозможности исполнить долговые обязательства за счет собственных средств
Исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно, сообщила компания.
Такая оценка дается в отчете компании с учетом «кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года». Указывается, что к концу июня объем требований кредиторов без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям оказался существенно выше активов Роснано.
В отчете сообщается, что сейчас акционерное общество соответствует «признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона» «О несостоятельности (банкротстве)», передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.