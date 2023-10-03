Роснано заявило о риске банкротства

Роснано сообщило о невозможности исполнить долговые обязательства за счет собственных средств

Tекст: Антон Антонов

Такая оценка дается в отчете компании с учетом «кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года». Указывается, что к концу июня объем требований кредиторов без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям оказался существенно выше активов Роснано.

В отчете сообщается, что сейчас акционерное общество соответствует «признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона» «О несостоятельности (банкротстве)», передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.



