Минобороны: Украинские спецслужбы нацелены на провокации с биооружием «под чужим флагом»

Tекст: Вера Басилая

Кириллов сообщил, что в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником по распределению грантов Пентагона. При финансовой поддержке Агентства по международному развитию США и посредничестве УНТЦ с августа по сентябрь прошел тренинг по реагированию на биологические угрозы на базе Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, передает ТАСС.

В сценарий тренинга было заложено использование вируса патогенного гриппа птиц, который обладает высокой летальностью для человека. По замыслу учений, случаи инфекции фиксируются в Николаевской области Украины, после чего проводится отбор и анализ проб, рассказал Кириллов.

Как отметил начальник войск РХБЗ, в результате делается вывод, что «с высокой долей вероятности» инцидент является результатом биодиверсии со стороны России, информация о вспышке публикуется в западных СМИ, а также организуются публичные акции медицинских работников с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств.

В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма генерального секретаря ООН, итогам которого становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО с введением очередных санкций, заявил Кириллов.

Генерал обратил внимание, что на тренинге были представители СБУ и Национальной полиции Украины, что может быть связано с возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием.

Кроме того, в тренинге участвовали представители органов государственной власти Украины, сотрудники западных некоммерческих организаций сотрудница факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Джемма Боушер. Модератором выступила член руководящего совета по биобезопасности Великобритании Филиппа Ленцос, которая несколько лет публично дискредитирует Россию по вопросам биобезопасности на международной арене.

К тренингу также была привлечена руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксана Кучерява, которая отвечает за медиапланирование для правительственных организаций Украины и США, что может указывать на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающихся распространения дезинформации в СМИ, считает Кириллов.

Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.