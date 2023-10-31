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    Военный плацдарм США в Европе дал трещину
    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале
    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности
    Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
    Израиль заявил о третьем этапе войны с ХАМАС
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды
    Корпорации США заявили о планах на «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    17 комментариев
    31 октября 2023, 11:36

    Минобороны раскрыло планы Киева по провокации с биооружием «под чужим флагом»

    Минобороны: Украинские спецслужбы нацелены на провокации с биооружием «под чужим флагом»

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Украины, возможно, планируют совершить провокации с использованием биологического оружия «под чужим флагом» для обвинения России в якобы распространении вируса патогенного гриппа птиц, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов сообщил, что в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником по распределению грантов Пентагона. При финансовой поддержке Агентства по международному развитию США и посредничестве УНТЦ с августа по сентябрь прошел тренинг по реагированию на биологические угрозы на базе Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, передает ТАСС.

    В сценарий тренинга было заложено использование вируса патогенного гриппа птиц, который обладает высокой летальностью для человека. По замыслу учений, случаи инфекции фиксируются в Николаевской области Украины, после чего проводится отбор и анализ проб, рассказал Кириллов.

    Как отметил начальник войск РХБЗ, в результате делается вывод, что «с высокой долей вероятности» инцидент является результатом биодиверсии со стороны России, информация о вспышке публикуется в западных СМИ, а также организуются публичные акции медицинских работников с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств.

    В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма генерального секретаря ООН, итогам которого становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО с введением очередных санкций, заявил Кириллов.

    Генерал обратил внимание, что на тренинге были представители СБУ и Национальной полиции Украины, что может быть связано с возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием.

    Кроме того, в тренинге участвовали представители органов государственной власти Украины, сотрудники западных некоммерческих организаций сотрудница факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Джемма Боушер. Модератором выступила член руководящего совета по биобезопасности Великобритании Филиппа Ленцос, которая несколько лет публично дискредитирует Россию по вопросам биобезопасности на международной арене.

    К тренингу также была привлечена руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксана Кучерява, которая отвечает за медиапланирование для правительственных организаций Украины и США, что может указывать на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающихся распространения дезинформации в СМИ, считает Кириллов.

    Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.

    30 октября 2023, 10:59
    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»

    Глава Дагестана Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы отправиться на СВО добровольцами

    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Меликов отметил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных за правонарушение сразу отправляли в зону СВО. Те, кто выполняет боевые задачи в интересах страны, должны осознанно это делать, сказал глава региона.

    При этом он сказал, что будет только приветствовать, если кто-то из задержанных участников беспорядков «изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами». Меликов подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    Губернатор признался, что испытывает стыд за беспорядки, которые произошли в аэропорту. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа, жители которых «тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке». «Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, в других республиках, где проживает большое количество мусульман, выражает поддержку палестинцам, но выражает достойно», – сказал он, посетовав на то, что в Дагестане «в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков». При этом глава региона подчеркнул, что таких людей было немного.

    Кроме того, он сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применили физическую силу, надеясь образумить толпу.

    Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

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    28 октября 2023, 22:00
    В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме

    Tекст: Вера Басилая

    Международному агентству по атомной энергии известно о российских сообщениях об атаках беспилотников Курской АЭС, уровень радиации на станции не превышает установленные нормы, сообщили в МАГАТЭ.

    Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

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    29 октября 2023, 17:48
    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным

    СМИ сообщили о разногласиях Зеленского и Залужного по поводу контрнаступления

    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным
    @ president.gov.ua

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главком ВСУ Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский имеют разные взгляды по поводу завершения контрнаступления, сообщила газета The Times.

    Как сообщает издание, Залужный считает, что контрнаступление ВСУ почти завершилось, он призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году. Зеленский же не согласен с этим из-за рисков потерять военную поддержку, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую газету The Times.

    Также президент Украины понимает, что терпение западных стран не безгранично, и разочарован тем, что ВСУ не удалось добиться успеха во время наступления в летний период.

    По данным издания, на Западе рассчитывали на крупную победу ВСУ, однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь в Киеве опасаются снижения объемов помощи ВСУ, поскольку конфликт перешел в стадию «войны на истощение», а страны НАТО в этом не слишком заинтересованы.

    Ранее сообщалось, что новый спикер Палаты представителей США может остановить контрнаступление ВСУ.

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    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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    28 октября 2023, 21:42
    Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины 54-й бригады ВСУ на Купянском направлении, двое ранены, сообщили разведчики.

    По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Украинские военные объяснили, что сдались в плен, потому что хотят жить, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны в пятницу сообщили, что с 21 по 27 октября в плен российским военным сдались 54 украинских военнослужащих.

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    28 октября 2023, 20:49
    Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов, ему было 28 лет, сообщили в Союзе конькобежцев России.

    Денисов выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. После окончания карьеры он работал тренером, следует из Telegram-канала Союза конькобежцев.

    Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай.

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    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    29 октября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, сообщил первый замглавы областной военной администрации Сергей Тюрин.

    Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.

    Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.

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    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

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    28 октября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили командный пункт воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    ВС России нанесли удар по командному пункту воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    Tекст: Вера Басилая

    На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, средствами ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

    Так, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины, а в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

    Кроме того, перехвачены четыре ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов HIMARS.

    Всего уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в  Херсонской области, в ДНР и ЛНР, а также в Токмаке Запорожской области.

    Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.

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    28 октября 2023, 15:26
    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС

    МИД: Украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как следует из комментария  Захаровой на сайте МИД России, украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, повредил стены склада ядерных отходов станции. Она уточнила, что атаковавшие АЭС беспилотники были собраны из компонентов, поставленных западными странами.

    В заявлении отмечается, что для киевского режима нет ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

    Ранее в МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Напомним, 27 октября ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов, где находится Курская АЭС.

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    29 октября 2023, 02:14
    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку террористической атаки, используя беспилотники самолетного типа. Указывается, что уничтожено 36 беспилотников.

    Напомним, Украина также атаковала беспилотниками Курскую АЭС, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 12:41
    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 05:05
    ВСУ отказались идти на штурм Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Time: ВСУ не выполнили приказ Киева о штурме Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Украины в начале октября потребовали от военных провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили лишь вопрос «Чем?», поскольку у ВСУ нет ни людей, ни оружия, сообщил американский журнал Time.

    По словам высокопоставленного военного, у ВСУ «нет ни людей, ни оружия», передает РИА «Новости».

    «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – сказал военный, комментируя полученный приказ из Киева.

    Напомним, в конце сентября ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

    Коментарии (13)
    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


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      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

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