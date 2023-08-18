Пентагон заявил о разработке биооружия Россией

В Совфеде возмутились из-за отказа США выдать визы представителям РФ для участия в АТЭС

Сенатор Долгов: Отказывая в визах представителям РФ, Вашингтон пытается помешать взаимодействию Москвы со странами АТР

Tекст: Евгений Поздняков

«Отказ Вашингтона предоставить представителям России визы для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – это пренебрежение всеми возможными международными и дипломатическими нормами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

«Формально Штаты, будучи принимающей стороной, могут самостоятельно выбирать, кому стоит выдавать визы, а кому – нет. Однако любой отказ должен иметь под собой серьезные основания. Сейчас же мы совершенно точно имеем дело с политически мотивированным решением со стороны США», – отмечает собеседник.

«Вашингтон пытается изолировать Россию, создавая преграды взаимодействию нашей страны с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом действия Штатов заведомо обречены на провал – мы не откажемся от азиатских партнеров», – подчеркивает сенатор.

«Важно, чтобы Москва не оставляла без внимания подобные инциденты. Мы должны оспорить несправедливое решение администрации Байдена и наглядно показать всем странам мира, как в реальности США привыкли общаться с неугодными американскому диктату государствами», – резюмирует Долгов.

Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС. Об этом сообщает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в официальном Telegram-канале диппредставительства. Он отметил, что Штаты, злоупотребляя статусом принимающей стороны, дискриминируют участие Москвы в предстоящей встречи в Сиэтле.

По его словам, российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.

Кроме того, посол напомнил, что Россия и США являются постоянными членами СБ ООН и несут особую ответственность за дела мира. Он подчеркнул, что между странами действительно накопилось множество противоречий, и назвал «крайне негативной» картину взаимодействия Москвы и Вашингтона по линии АТЭС. Антонов оценил действия Штатов в качестве председателя форума как «абсолютно неприемлемые».

При этом российская сторона потребовала от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей и призвала выдать представителям РФ все необходимые разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент.

Сложившуюся в АТР ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. В видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности, размещенном на официальном сайте президента России, он отметил, что Вашингтон пытается вмешаться в сложившуюся в регионе систему межгосударственного взаимодействия, стремясь переформатировать ее под себя.

Позже на конференции выступил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, Россия будет укреплять военное сотрудничество со странами АТР. Он отметил, что одним из важнейших партнеров Москвы в регионе является Индия, а с Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Лаосом, Индонезией, Бангладеш Москву объединяет совместный опыт борьбы против колониального господства.