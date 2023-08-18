Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».30 комментариев
Пентагон заявил о разработке биооружия Россией
Пентагон в докладе о состоянии защиты от биологических угроз заявил о разработке биооружия Россией
Пентагон представил доклад на тему защиты от биологических угроз. В документе бездоказательно утверждается, что Россия якобы развивает программу по разработке биооружия.
По версии США, КНДР и Россия «продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах». Кроме того, выражается обеспокоенность в отношении деятельности Ирана, передает РИА «Новости».
Как утверждается в докладе, указанные страны и Китай, «вероятно, поддерживают знания и возможности для производства и использования традиционных патогенов и токсинов». Пентагон заявляет, что Россия якобы не полностью признала существование программ СССР и не доказала их прекращение. По версии США, Москва «продолжает секретные усилия» по защите биоисследований потенциального двойного назначения. Пентагон не поясняет, на чем именно основаны его заявления.
Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие. Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия.