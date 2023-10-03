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В барнаульской «Ленте» открыли «Фермерский островок»
В барнаульском гипермаркете «Лента» открылся «Фермерский островок», там посетители могут купить мясо марала, сыры с орешками и другую продукцию, сообщила «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).
В «Фермерском островке» также представлена разнообразная молочная продукция, мучные изделия, традиционные для Алтая мед, большой выбор круп – чечевица зеленая, несколько видов гречихи, паста из льна, чечевичные хлопья. Об этом сообщается на сайте Корпорации МСП.
«Местные малые производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания получили хорошую возможность представить свою продукцию многим жителям Барнаула. Примечательно, что сегодня открылись сразу два островка, и расположились они в магазинах разных форматов, а значит, барнаульцам станет проще приобретать продукцию родного края», – отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Проект реализуется корпорацией МСП при поддержке правительства Алтайского края.
Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев отметил, что в Алтайском крае немало самобытных, уникальных производителей.
«Сегодня у нас в каждом городе и районе трудятся предприниматели, которые производят экологически чистые мясные продукты и колбасные изделия, сыры, мед, молочную продукцию, крупы и другие продукты питания. Благодаря проекту, реализуемому совместно с АО «Корпорация МСП» жители Барнаула теперь имеют возможность приобрести эти товары по приемлемым ценам и поддержать развитие в регионе производств, своим качеством прославляющих наш край далеко за его пределами», – добавил он.
«Мы рассчитываем, что ассортимент фермерского островка станет привлекательным дополнением к ежедневным покупкам наших клиентов. Благодаря сотрудничеству с Корпорацией МСП мы расширяем предложение «Ленты» и поддерживаем предпринимателей региона», – сказала директор по связям с общественностью и государственными органами, член правления «Ленты» Мария Филиппова.
По словам оператора торговой точки Евгении Казанцевой, в «Фермерских островках» представлено большое количество местных производителей разнообразной пищевой продукции, а со временем их будет еще больше. «Алтайский край – это место силы, начало величественной реки Обь, уникальные ленточные боры, горы и луга, чистый воздух и целебные травы. Хочешь быть здоров? Кушай наши алтайские продукты!» – заявила Евгения Казанцева.