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Чернышенко предложил провести межправкомиссию с Кубой на выставке «Россия»
Вице-премьер и сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Чернышенко предложил провести 21-е заседание комиссии на международной выставке-форуме «Россия» в феврале, сообщили в аппарате министра.
«Вице-премьер [Дмитрий Чернышенко] предложил провести 21-е заседание межправкомиссии во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях Международной выставки-форума «Россия», – цитирует сообщение ТАСС.
Такое предложение Чернышенко высказал по итогам рабочей встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.
По словам вице-премьера, усилия обеих стран сосредоточены на выполнении договоренностей, достигнутых президентами Владимиром Путиным и Мигелем Диас-Канелем, а также председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. «Наша плодотворная работа в рамках межправкомиссии дает ощутимые результаты. В текущем году наметилась устойчивая положительная динамика роста двусторонней торговли», – сказал Чернышенко.
Он добавил, что в скором времени по поручению председателя правительства России будет подписана программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на период до 2030 года.
«Важнейшим условием для эффективной совместной работы рассматриваем заключение контрактов с российскими компаниями и успешный запуск проектов, предусмотренных российско-кубинской инвестиционной инициативой, в частности, в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов, производства тростникового сахара, туризма и гостиничного бизнеса, солнечной энергетики», – сказал Чернышенко.
Хуан Эстебан Ласо Эрнандес отметил продуктивность двусторонних переговоров на всех уровнях. Так, Россия и Куба разработали и подписали рамочное межправительственное соглашение о поощрении участия российских инвесторов в проектах на Кубе.