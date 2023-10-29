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Теннисист Медведев проиграл итальянцу Синнеру в финале теннисного турнира в Вене
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче турнира категории ATP 500 в Вене.
Матч завершился со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:2 в пользу итальянского спортсмена. Встреча заняла 3 часа 4 минуты. Призовой фонд турнира превышает 2,4 млн евро, передает РИА «Новости».
22-летний Синнер получил десятый титул в карьере.
Ранее сообщалось, что Медведев одержал победу над представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.