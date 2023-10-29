Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.0 комментариев
Находящийся в международном розыске россиянин задержан в Молдавии
Гражданин России, который находится в международном розыске по подозрению в террористической деятельности, задержан в Молдавии, сообщили в Пограничной полиции республики.
Мужчина может быть связан с международными террористическими организациями, передает ТАСС.
Подозреваемый попал в Молдавию через приднестровский участок границы. Сейчас он находится в изоляторе до решения суда.