  • Новость часаИстребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
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    Конфликт Киева и Варшавы получил неожиданное объяснение
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области
    Средства ПВО перехватили шесть дронов над Орловской и Тульской областями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    2 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    14 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 12:17

    В США признали, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

    Экс-чиновница Белого дома Хилл заявила, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

    В США признали, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин понимает, что украинский конфликт складывается в его пользу, выразила мнение изданию Foreign Policy экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл.

    По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке.

    По мнению экс-чиновницы Белого дома, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления.

    Хилл добавила, что в США нужен был «более разумный разговор о возможностях ВСУ», так как российские военные действительно закрепились на «сотни километров противотанковой обороны и мин».

    Ранее британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.

    27 октября 2023, 14:04
    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

    Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    «Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

    «Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

    «Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

    «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

    «Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

    «Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

    Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

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    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

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    27 октября 2023, 18:54
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о волне протестов в стране с требованием провести демобилизацию солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Родственники военнослужащих в ряде областных центров Украины вышли на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и количество проведенных солдатами в строю дней, сообщило местное издание «Телеграф», передает РИА «Новости». По их словам, бойцы не проходили ротацию с февраля прошлого года.

    По информации украинских СМИ, подобные акции состоялись в частности в Киеве, Одессе, Полтаве, Днепропетровске, Ивано-Франковске. Новостное агентство «Галка» сообщило о 17 мероприятиях по всей стране.

    Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов Украины.

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    27 октября 2023, 15:14
    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    Rzeczpospolita: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обнаруженный в машине польского президента Анджея Дуды прибор слежения могли установить на украинской территории, пишут польские СМИ.

    Следы установленного маячка «ведут на Украину», утверждает Rzeczpospolita, передает РИА «Новости».

    По данным издания, устройство нашла не служба государственной охраны, а сотрудники пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Расследование же началось еще в конце июня. Последний визит на Украину Дуда проводил 28 июня.

    Эта история с маячком грозит перерасти в новый польско-украинский скандал, указал главред порталов RusBaltic.Ru и Евразия Александр Носович в своем Telegram-канале. По его мнению, польские спецслужбы «слили прессе» данные о том, что след ведет «на восток», и отметили, что машину, где нашли маячок, президентский гараж добавлял к кортежу во время его поездки на Украину.

    Носович указал, что «можно польстить России» предположением, что за этим стоит «всемогущая ФСБ», но в Польше «склоняются к тому, что все куда проще и очевиднее».

    До этого сообщалось, что в машине президента Польши нашли следящий за передвижениями датчик, на этом лимузине ездил не сам глава государства, а его охрана. По словам источников, автомобиль мог проездить с устройством несколько месяцев. Он был в составе президентской колонны во время визита на Украину.

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    27 октября 2023, 14:41
    В Польше выдвинули условие примирения с Украиной

    Премьер Моравецкий выдвинул условие для примирения Польши с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Примирение Польши и Украины возможно только после нахождения останков всех жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщений о нахождении возле деревни Пузники в Тернопольской области Украины общей могилы ее жителей, убитых украинскими националистами.

    «Мы должны закрыть эту болезненную тему в истории двух народов», – передает ТАСС слова Моравецкого.

    По словам польского премьера, властям Украины направлен запрос о проведении эксгумации. По предварительным данным, захоронение было проведено без гробов в несколько слоев, а большинство убитых – женщины

    Напомним, в феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Были атакованы около 100 польских населенных пунктов. Тогда жертвами стали около 100 тыс. человек. События получили название «Волынская резня».

    Ранее болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время футбольного матча.

    Коментарии (9)
    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

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    27 октября 2023, 14:23
    Вагенкнехт предложила лучшее применение огромным расходам на Украину

    Депутат Бундестага Вагенкнехт сказала, куда следовало направить выделенные Украине деньги

    Вагенкнехт предложила лучшее применение огромным расходам на Украину
    @ Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиарды евро, которые правительство Германии потратило на поддержку Украины и украинских беженцев, можно было потратить на нужды ФРГ, заявила известный германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт Сара Вагенкнехт в интервью Welt.

    Вагенкнехт считает, что необходимо сделать все, чтобы окончить конфликт на Украине путем переговоров. По ее словам, Германия потратила на вооружение и другие вещи для Украины 17 млрд евро, еще 14 млрд евро – на беженцев. Расходы, по ее словам, огромные, которые можно было бы отправить на образование  и нужды больниц Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии. Некоторые СМИ назвали ее «пропутинской».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия и поддержка Украины утомили европейских избирателей.

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    28 октября 2023, 03:49
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области

    В канализации на украинском полигоне в Запорожской области нашли тело пропавшего наемника из Британии Берка

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники украинской полиции нашли тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в той части Запорожской области, которую удерживают вооруженные силы Украины, сообщил отец погибшего.

    По словам отца наемника, «результаты ДНК-теста Дэниела положительны», передает RT со ссылкой на Sun.

    Тело помог найти австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин. Нурин утверждает, что застрелил Берка по ошибке, передает РИА «Новости».

    Прежде австралийско-алжирский наемник уверял, что они вместе находились на полигоне, но Берк ушел без Нурина. Позднее в переписке на вопрос о том, кто убил Берка, Нурин признался: «Очевидно я». По его словам, «это было не намеренное убийство». Свою ложь об уходе Берка с полигона Нурин объяснил тем, что не знал, как ему поступить. Полиция Украины отказалась сообщить, покинул ли Нурин страну.

    Напомним, Берк пропал в Запорожье в августе. Правоохранители на Украине не исключали, что его исчезновение связано с денежным спором – конфликт у Берка возник с другими членами так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины. В сентябре сообщалось, что в одном из населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, предположительно, нашли тело наемника.

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    27 октября 2023, 14:55
    Авиация ВКС России и средства ПВО в октябре уничтожили 31 самолет и три вертолета ВВС Украины
    Авиация ВКС России и средства ПВО в октябре уничтожили 31 самолет и три вертолета ВВС Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска ПВО и авиация ВКС уничтожили с начала месяца 31 украинский боевой самолет, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    С 1 октября истребители ВКС и российские средства ПВО ликвидировали 31 самолет и три вертолета ВВС Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В числе уничтоженного: 20 МиГ-29, восемь Су-25, один Су-24, два учебно-боевых Л-39 и три вертолета Ми-8.

    ПВО за этот период уничтожили 208 украинских беспилотников, перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS и четыре снаряда «Урагана», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и переделанную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200.

    С начала СВО уничтожено: 515 самолетов, 253 вертолета, 8312 беспилотников, 441 ЗРК, 12 960 танков и других боевых бронированных машин, 1169 машин РСЗО, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    27 октября 2023, 14:43
    Российские войска за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ
    Российские войска за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России с 21 по 27 октября произвели 19 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, сообщило российское Минобороны.

    Удары также наносились по местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре и базам ГСМ, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, целями ударов стали пункты размещения украинских военных, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

    Неделей ранее ВС России нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам ВСУ с артиллерией, базам ГСМ и по производствам военной техники.

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    27 октября 2023, 15:04
    Американский разведчик: ПВО России полностью уничтожили украинские ВВС

    Экс-разведчик США Риттер: ПВО России полностью уничтожили украинские ВВС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская военная авиация «полностью уничтожена» российскими средствами противовоздушной обороны, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.

    ВСУ потеряли ключевую технику – средства авиации, поднимающийся в воздух украинский МиГ-29 тут же сбивается средствами ПВО, сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, передает РИА «Новости».

    Украинская авиация, по мнению разведчика, «полностью уничтожена». Это дает российским военным большое преимущество, в том числе в наступлении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за пять дней российские средства ПВО уничтожили 24 украинских военных самолета.

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    27 октября 2023, 15:12
    Блогеры отреагировали на покушение на Царева

    Блогеры назвали Олега Царева настоящим бойцом за русский мир

    Блогеры отреагировали на покушение на Царева
    @ Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политологи, журналисты и блогеры назвали бывшего депутата Рады Олега Царева настоящим бойцом за русский мир и русское единство, которых надо беречь и охранять. Так они отреагировали на покушение на политика, произошедшее в ночь на пятницу.

    Писатель Захар Прилепин, который сам в недавнем времени пережил попытку покушения, в своем Telegram-канале отметил, что всегда относился к Цареву с безусловным уважением.

    Прилепин обратил внимание, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально «лично бесит самое высокое начальство», а Царев знал про эту «киевскую мразь все».

    «Когда недавно в американской прессе неожиданно написали, что [президент Украины Владимир] Зеленский лично утверждает решения о терактах и покушениях – это был никакой не вброс. Это именно так и есть. Для Зеленского Царев – это личный противник», – считает писатель.

    Прилепин призвал задуматься, кто из тех, кого Россия и ее власти, может, и не числят в числе заглавных госпатриотов, но являются таковыми в глазах Киева, они и нуждаются в особой заботе российских спецслужб.

    Политолог Сергей Марков назвал попытку убийства Царева и попытку самого сильного удара по Курской АЭС ночью стремлением Зеленского к эскалации. По его словам, возможно, Зеленский хочет прикрыть позор провала контрнаступа.

    «Или так Зеленский хочет спровоцировать какие-то очень жесткие удары России? Или так Зеленский хочет оттянуть внимание от сектора Газа к Украине?» – задался вопросами Марков.

    Он предположил, что в ближайшие дни, возможно, будут еще теракты и против других политиков в России и других ядерных или химических, инфраструктурных терактов со стороны киевского режима.

    «Еще в конце 2013 года, когда только-только начался «Евромайдан» и когда депутаты от «Партии регионов» вели торги с противником, Царев однозначно занял нашу сторону и с тех пор свою позицию не менял. Ни в 2014 году, ни в 2022 году», – написал киевский политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, для человека из украинской политики – это большая-большая редкость. Кроме того, отметил Нечаев, Царев – один из немногих, кто обладает глубоким пониманием процессов на Украине, учитывая культурные особенности разных регионов, их специфику, традиции и межэлитные расклады.

    «Для России и того, что принято назвать «Русской Украиной», покушение на Царева – это большая проблема. Таких людей надо беречь, а их знания и практический опыт – преумножать. Надеюсь, с ним все будет хорошо», – написал Нечаев.

    Журналист Андрей Медведев считает покушение на Олега Царева не просто, террором. «Это месть человеку, который в отличие от многих украинских политиков, никогда не пытался петлять, юлить, быть удобным. Он искренне поверил в Русскую Весну 2014. Он пошел тогда до конца, потеряв все, пока его коллеги-регионалы встраивались в майданную власть любой ценой», – заявил Медведев, добавив, что эти слова он говорил за год до Майдана, и они оказались пророческими.

    Блогер Петр Акопов назвал Олега Царева настоящим бойцом за русский мир и русское единство, выходцев из «украинской политики», которых нужно было очень хорошо охранять.

    «Молимся, чтобы Олег выжил», – пожелал здоровья Акопов Цареву.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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    27 октября 2023, 14:26
    Немецкий генерал рассказал о «страшной ситуации» для ВСУ

    Немецкий генерал Катер предрек ухудшение ситуации для ВСУ под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжает успешно наступать на Купянском направлении, идет метр за метром, ситуация для ВСУ страшная на данном участке фронта, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Военный заявил, что непогода, которая начнется со дня на день, только ухудшит и без того страшное положение дел на Купянском направлении для украинской армии в «этом конфликте на истощение», русские идут метр за метром, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби  признал, что Россия начала в районе Авдеевки, Лимана и Купянска и в ближайшие месяцы добьется тактических преимуществ.

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    28 октября 2023, 05:27
    Чехия увидела угрозу для других стран при поражении Украины

    Президент Чехии Павел заявил об опасности для других стран в случае «падения» Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Чехии Петр Павел на встрече с главами зарубежных диппредставительств заявил: «Если Украина падет, то падем мы все».

    Как сообщает CTK, «по словам Павела, Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины». Он считает, что нынешние конфликты не получится урегулировать, если просто выслушать обе стороны и прочертить воображаемую линию где-то посередине интересов каждой из них, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без европейской помощи конфликт на Украине быстро завершится капитуляцией Киева.

    Коментарии (6)
    27 октября 2023, 13:42
    Друг Царева рассказал, что политик не пользовался охраной

    Друг Царева рассказал, что политик ходил без охраны и сам ездил за рулем

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев ходил без охраны и «как фаталист» относился к тому, что на него могут организовать покушение, но угроз ему не поступало, сообщил его друг Александр Чаленко.

    По словам Чаленко, Царев в ответ на просьбу нанять охрану, всегда улыбался, передает RT.

    Друг отметил, что Царев не получал угроз, и иногда сам садился за руль, постоянно услугами личного водителя не пользовался.

    Ранее стало известно, что прошлой ночью в Царева дважды стреляли в санатории, где он проживает. Он находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря.

    О покушении на Царева сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он опроверг изначальные слухи о том, что бывшего политика якобы ударили ножом. Состояние пострадавшего, по данным Рогова, оценивается как тяжелое.

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