The Telegraph: Глобальное влияние Путина раздражает Байдена

Tекст: Вера Басилая

Авторы публикации отметили, что президент США Джо Байден был раздражен во время обращения к нации, и объяснили это проходившем в то время в Китае саммите друзей и партнеров, передает РИА «Новости».

Газета пишет, что Байден поздно обратился к американцам с просьбой бороться за лидерство нации в мире, поскольку Глобальный Юг устал слушать указания Запада, и антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works заявил, что старый мировой порядок разрушен в результате конфликтов на Украине и в Израиле, все больше стран открыто игнорируют Соединенные Штаты, американская гегемония устранена.

До этого Байден на предвыборном мероприятии заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости. Кроме того, он выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить мировое господство.