Патрушев заявил о попытках Запада сохранить мировое господство любыми методами

Секретарь Совбеза России Патрушев: Запад любыми средствами пытается сохранить мировое господство

Суверенные государства заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата Вашингтона и навязывания США своих подходов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в ЮАР на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Патрушев подчеркнул, что мир уверенно движется в сторону более справедливой многополярной системы. Глава Совбеза отметил, что это очень не нравится западному меньшинству, которое, пытаясь сохранить мировое господство, не гнушается никакими средствами – от односторонних санкций до ведения гибридных войн, передает ТАСС.



Секретарь Совета безопасности России выразил мнение, что ни одна суверенная страна не желает допустить диктата американцев и навязывания ими своих подходов. Патрушев также указал, что миру важно повышение представленности государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, проводящих независимую внешнюю политику.

ЮАР в текущем году председательствует в БРИКС. Нынешняя встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, 13-я по счету.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой указал, что новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.