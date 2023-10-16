  • Новость часаИзраильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
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    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    12 комментариев
    16 октября 2023, 12:13

    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию

    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    @ Ting Shen/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Байден в интервью телеканалу CBS объяснил желание переизбраться на пост президента США и заявил, что сейчас в мире наступил «переломный момент», и американцы, по его мнению, обладают «огромными возможностями сделать мир лучше», передает ТАСС.

    Так, он призвал представить, что США смогли бы добиться успеха на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами региона. Действующий американский лидер считает это возможным.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объедим всю Европу», – сказал американский лидер, добавив, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести.

    15 октября 2023, 11:59
    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

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    14 октября 2023, 11:32
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Конгрессмен Кори Миллс поздравил американских моряков публикацией открытки с флагманом Северного флота ВМФ России.

    Уточняется, что Миллс поздравил «с 248 годовщиной основания американского флота» на фоне российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий», передает Ura.ru.

    Поздравление Миллс выложил в соцсети X, однако после того, как комментаторы указали ему на ошибку, он удалил пост.

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    16 октября 2023, 08:31
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

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    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

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    14 октября 2023, 12:02
    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР

    Экс-разведчик США Риттер заявил, что российская армия добилась впечатляющих успехов в ДНР

    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные добились впечатляющих успехов в ДНР, заявил YouTube-каналу Gegenpol экс-разведчик США Скотт Риттер.

    По его словам, у Киева закончились подкрепления, наблюдается военный распад ВСУ, а действующий американский президент Джо Байден ничего не может с этим сделать, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что США находятся в политическом кризисе из-за вопроса о дальнейшей поддержке Украины.

    «Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», – резюмировал экс-разведчик.

    Ранее на Западе предположили «полное уничтожение» Украины.

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    14 октября 2023, 02:06
    Блинкен заявил об угрозе «вторжения Азербайджана в Армению»
    Блинкен заявил об угрозе «вторжения Азербайджана в Армению»
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил нескольким американским конгрессменам о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время, пишет Politico со ссылкой на источники.

    По данным СМИ, это может произойти в ближайшие недели, поэтому госдеп может пересмотреть свой подход к предоставлению военной помощи Баку, передает РИА «Новости».

    В публикации указывается, что законодатели оказывали давление Блинкена по поводу мер в отношении Азербайджана.

    Коментарии (12)
    14 октября 2023, 04:32
    Сенатор в США потребовала уволить помощника президента по нацбезопасности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощница президента США Джо Байдена по национальной безопасности Марша Блэкберн потребовала уволить члена Сената Конгресса США Джейка Салливана.

    По ее словам, Салливан регулярно вводит в заблуждения все правительство относительно состояния угроз безопасности в мире.

    Как заявила Блэкберн, за восемь дней до обострения палестино-израильского конфликта Салливан говорил, что «сегодня на Ближнем Востоке спокойнее, чем было за последние два десятилетия», передает ТАСС.

    Также сенатор раскритиковала политику Салливана в отношении Ирана, посчитав ее излишне мягкой.

    Ранее канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке за несколько недель до 7 октября.

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    14 октября 2023, 06:58
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток, чтобы «укрепить позиции США», сообщает Центральное командование ВС страны.

    Самолеты сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования США, чтобы усилить воздушные операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.

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    14 октября 2023, 03:14
    В МИД России заявили о необходимости Москвы учитывать ядерный арсенал Запада

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия должна учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Лондона и Парижа, который может быть направлен против Москвы на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, заявил замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов.

    Отмечается, что в условиях готовности консолидированного на антироссийской основе ядерного блока НАТО нанести России «стратегическое поражение» Москве приходится учитывать этот фактор, передает РИА «Новости».

    По его словам, приостановление действия ДСНВ – вынужденный, легитимный и полностью обоснованный шаг со стороны России.

    Напомним, с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

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    16 октября 2023, 04:16
    В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».

    «Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.

    Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».

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    14 октября 2023, 00:58
    Небензя: Ответственность за ситуацию на Востоке в большой степени лежит на США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах», – передает ТАСС его слова.

    Также он добавил, что происходящее на Ближнем Востоке стало возможным на фоне нарушений Израилем резолюций СБ ООН.

    Небензя добавил, что Россия признает право Израиля на самозащиту, но считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев.

    Ранее Москва призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта и создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.

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    16 октября 2023, 03:49
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

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    13 октября 2023, 23:46
    CNN: Разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Разведка США за несколько недель до 7 октября сообщала американской администрации о том, что возможно обострение палестино-израильского конфликта, передает CNN со ссылкой на источник.

    По данным телекомпании, администрация президента США Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации на основе данных, полученных от израильской стороны, передает ТАСС.

    Так, 28 сентября сообщалось, что ХАМАС планирует нанести ракетный удар по границе с Израилем, 5 октября ЦРУ сообщило о росте мер по развитию армии со стороны ХАМАС, а 6 октября сообщалось о необычайном росте активности со стороны ХАМАС.

    Но в докладе не было никаких тактических деталей по поводу операции ХАМАС.

    «Проблема в том, что все это было «не ново». Это давно стало нормой в отношениях между ХАМАС и Израилем», – считает собеседник CNN.

    Напомним, юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

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    16 октября 2023, 01:56
    Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль

    Премьер Израиля Нетаньяху пригласил американского президента Байдена в Израиль в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил американскому президенту Джо Байдену посетить Израиль в ближайшее время, пишет издание Times of Israel.

    По информации референта израильского премьера, американский президент получил приглашение посетить Израиль в виде визита солидарности, передает РИА «Новости».

    Как уточняет газета, Байдена пригласили посетить страну уже на этой неделе.

    По данным издания,  нынешний президент США может стать первым главой иностранного государства, посетившим Израиль после начала обострения конфликта.

    Политолог Марат Баширов считает маловероятным, что президент США в ближайшее время примет приглашение. «За соломинку хватается премьер. Байден не поедет пока не станет ясно, что Израиль быстро победит. Иначе – еще один черный шар в президентскую кампанию Байдена», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    Ранее в Белом доме заявили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США.

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    15 октября 2023, 08:56
    МИД опроверг нарушение Россией санкций СБ ООН против КНДР

    МИД: Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

    По его словам, Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН, передает РИА «Новости».

    Бурмистров добавил, что при этом Москва категорически против введения новых ограничительных мер. Дипломат отметил, что задача резолюций заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР.

    Однако, подчеркнул Бурмистров, «коллективный Запад» «не проявил желания двигаться по политическому треку».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.

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