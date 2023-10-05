Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.28 комментариев
Путин заявил о навязывании Западом своих правил
Путин о навязывании Западом своих правил: Вы кто такие вообще?
Навязывание Западом своей линии в экономике другим странам делается, как правило, в откровенно хамской форме, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления. Все время мы слышим: «Вы должны», «Вы обязаны», «Мы вас серьезно предупреждаем». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны демонстрируют зашкаливающую самонадеянность, России приходится отвечать на нарастающее геополитическое явление.