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    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

    28 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    6 комментариев
    5 октября 2023, 19:33

    Путин заявил о навязывании Западом своих правил

    Путин о навязывании Западом своих правил: Вы кто такие вообще?

    Tекст: Вера Басилая

    Навязывание Западом своей линии в экономике другим странам делается, как правило, в откровенно хамской форме, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления. Все время мы слышим: «Вы должны», «Вы обязаны», «Мы вас серьезно предупреждаем». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны демонстрируют зашкаливающую самонадеянность, России приходится отвечать на нарастающее геополитическое явление.

    4 октября 2023, 21:15
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в США «повторяют тезисы» президента России Владимира Путина, является сдвигом в американском общественном мнении, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    «Признание с ее стороны, что в США люди встают на сторону России, – это немаловажный момент. Сдвиг в американском общественном мнении налицо. Причем сдвигается оно в сторону Трампа и кандидатов-республиканцев, критикующих политику Байдена. Кстати, в 2016-м Клинтон так и не поняла, почему проиграла Трампу. Судя по всему, не понимает до сих пор», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Хиллари Клинтон не понимает, почему «американцы встают на сторону Путина». Хиллари Клинтон также не понимает, за что ее ненавидит пол-Америки. И почему она и ей подобные уже утомили страну бесконечными агрессиями и участием в войнах – в Ираке, Ливии, Афганистане... И во имя чего американцы должны выкидывать деньги в бездонный колодец, в который превратилась Украина. И что способна дать Украина Америке, кроме конфликта с Россией, чреватого большой войной», – добавил сенатор

    Ранее Хиллари Клинтон в интервью Джоффу Беннетту заявила, что не понимает, почему американцы повторяют российские тезисы и говорят о том, что США не должны поддерживать Украину.

    Коментарии (10)
    5 октября 2023, 15:37
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.

    По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.

    Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, а в Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.

    Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (8)
    5 октября 2023, 10:55
    Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами» рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

    Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

    «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – говорится в сообщении.

    Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

    Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.

    Коментарии (13)
    5 октября 2023, 12:22
    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия

    Эксперт Кнутов: Чтобы восполнить нехватку вооружения у ВСУ, США вынуждены незаконно передать Украине иранское оружие

    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ сейчас не хватает вооружения. Однако угроза шатдауна осложнила Вашингтону поставки военной помощи. Поэтому американцы проигнорируют международные законы и отправят конфискованное иранское оружие на Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в американских СМИ сообщили, что США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана.

    «ВСУ нуждаются в пополнении своего арсенала. Это признал даже Зеленский, заявив о нехватке в войсках снарядов и средств ПВО. В то же время США сейчас находятся под угрозой шатдауна, что сильно осложняет выделение помощи Украине. Уже заключенные контракты выполняются, но с новыми возникают проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине. С одной стороны, Штаты могут надавить на европейских союзников, чтобы те поставили ВСУ новое оружие. Однако у многих стран НАТО уже полупустые арсеналы. Об этом, например, заявила Британия», – отмечает он.

    «С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ. Данные поставки противоречат нормам как международного, так и американского права. Перехваченный груз должен быть уничтожен. Однако американцы проигнорировали законы и собираются отправить его на Украину», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен. CNN сообщает, что на Украину будут отправлены тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников.

    New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Вашингтон на этой неделе уже передал ВСУ около 1,1 млн патронов к автоматам АК-47, захваченным у Ирана.

    Вооружение было конфисковано в декабре на незарегистрированном судне, направлявшемся в Йемен. Правительство США завладело боеприпасами в июле через гражданский иск министерства юстиции. После официальные лица Вашингтона начали искать путь для передачи груза на Украину.

    В феврале спецназ Франции также перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами. На борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, сообщает Wall Street Journal.

    Напомним, Владимир Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинской армии не хватает снарядов и средств ПВО.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 09:06
    Американский полковник назвал поведение Зеленского отвратительным

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор назвал поведение Зеленского отвратительным

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, отправляя десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивая у США миллиарды долларов, ведет себя «отвратительно», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что «каждые несколько минут» Зеленский «открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США». При этом, указал полковник, у американской стороны нет возможности отследить, куда уходят эти деньги.

    «Это позор», – заявил Макгрегор.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 17:27
    Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
    Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Президент отметил, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков.

    «Это же факт. Фактически такой уровень развития был достигнут за счет ограбления всей планеты. История Запада – по сути хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое «топливо» для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на форуме «Валдай» будет весьма содержательной, его выступления на данном мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба.

    Коментарии (7)
    5 октября 2023, 18:03
    Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются
    Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о значении и обстоятельствах произнесения им фразы о том, что границы России нигде не заканчиваются.

    «Это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов у меня дома, в Огареве. Я сказал ее (фразу) в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации», – приводит его комментарий ТАСС.

    «Все знают, еще раз хочу это повторить, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории, но если серьезно, то это [высказывание] в первую очередь имеет цивилизационный смысл», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила.

    Коментарии (3)
    5 октября 2023, 17:54
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают еще. Напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллионов долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Западу всегда нужен враг для объяснения необходимости силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 17:32
    Путин назвал условие для установления прочного мира
    Путин назвал условие для установления прочного мира
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону, пусть даже это противоречит суверенитету, подлинным интересам, традициям, устоям народов и государств. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, на помойку», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил о стоящей перед Россией задаче по строительству нового мира.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (3)
    5 октября 2023, 19:02
    Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса является русским и «чуть-чуть еврейским» городом, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Одесса – это, конечно, русский город, вот чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим, чуть-чуть», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются.

    Коментарии (4)
    5 октября 2023, 12:56
    Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
    Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в четверг дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая сооружается в этой южноазиатской стране по российскому проекту.

    В столице Бангладеш Дакке первый заместитель гендиректора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом» и президент АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров вручили премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке свежего ядерного топлива из России, передает ТАСС.

    Российский лидер принимает участие в церемонии в режиме видеоконференцсвязи. Также в мероприятии участвуют премьер-министр Народной Республики Бангладеш (НРБ) Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, министр науки и технологий НРБ Яфеш Осман и другие официальные гости.

    Топливо для АЭС «Руппур» было изготовлено в России на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), входящем в топливный дивизион Росатома. Изготовление и транспортировка топлива осуществлялись под активным руководством и контролем Надзорного органа по ядерной энергии Бангладеш (BAERA).

    «Сегодня наступает новый этап в развитии российско-бангладешских отношений. С завозом первого ядерного топлива АЭС «Руппур» становится ядерным объектом, а Народная Республика Бангладеш получает статус страны с мирными атомными технологиями. Для Росатома большая честь – реализовывать проект, который обеспечит стабильное энергоснабжение и поможет сохранить уникальную природу Бангладеш для будущих поколений», – приводит пресс-служба слова Лихачева на торжественной церемонии, посвященной доставке первой партии ядерного топлива на АЭС «Руппур».

    В свою очередь Осман отметил особую значимость события для всей страны. «Мы долго ждали этого особенного момента. Это торжественное событие не только для жителей района Пабна, но и для всей страны. 5 октября мы получили сертификат на поставку топлива, который сам по себе говорит о наших достижениях как нации. Вся страна пребывает в праздничном настроении», – заявил Осман.

    АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш – города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

    Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.

    Коментарии (4)
    5 октября 2023, 04:28
    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США

    Клинтон заявила о необходимости бороться с ростом популярности политики Путина в США

    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина, с этим приходится бороться, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

    «Этот бой – наш бой», – заявила Клинтон, отметив, что «не понимает американцев, встающих на сторону Путина». По ее мнению, российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    Однако, по ее словам, конгрессмены смогут договориться и продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Клинтон сказала, что наблюдается «идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», хотя «большая часть Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Украины». Она призвала «пережить данный период».

    Также Клинтон заявила, что Россия устраивает «тайные и открытые операции, направленные на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону». «Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Своего поста лишился республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы сочли виновным в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 19:56
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия платит Украине за транзит газа на Запад, потому что исполняет свои контрактные обязательства, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы деньги платим (Украине за транзит газа), потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия получает деньги за поставки, а это укрепляет ее финансовое состояние.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Издание разбиралось, какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть.

    Коментарии (18)
    5 октября 2023, 05:54
    Бывший разведчик США ответил на слова Клинтон о России

    Экс-разведчик США Риттер раскритиковал заявление Клинтон о России и расколе в американском Конгрессе

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя заявление экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, призвал не обвинять Россию в политическом расколе в США.

    По мнению Риттера, те, кто «винит Путина» за политический раскол в США, «не знают про Россию вообще ничего». Риттер заявил, что Путин предпочитает решать все вопросы «коллегиально», Вашингтон же привык слепо продавливать свои действия, игнорируя интересы американцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью YouTube-канал Judging Freedom.

    Как считает Риттер, США оказались «жертвой не Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем». По его мнению, «большинство рационально мыслящих людей считают такой подход верным».

    Напомним, Клинтон заявила, что российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине. Она считает, что в США фиксируют рост популярности политики президента России.


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      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

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