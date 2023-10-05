Путин отметил «зашкаливавшую» самонадеянность Запада

Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш

Tекст: Ольга Никитина

В столице Бангладеш Дакке первый заместитель гендиректора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом» и президент АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров вручили премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке свежего ядерного топлива из России, передает ТАСС.

Российский лидер принимает участие в церемонии в режиме видеоконференцсвязи. Также в мероприятии участвуют премьер-министр Народной Республики Бангладеш (НРБ) Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, министр науки и технологий НРБ Яфеш Осман и другие официальные гости.

Топливо для АЭС «Руппур» было изготовлено в России на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), входящем в топливный дивизион Росатома. Изготовление и транспортировка топлива осуществлялись под активным руководством и контролем Надзорного органа по ядерной энергии Бангладеш (BAERA).

«Сегодня наступает новый этап в развитии российско-бангладешских отношений. С завозом первого ядерного топлива АЭС «Руппур» становится ядерным объектом, а Народная Республика Бангладеш получает статус страны с мирными атомными технологиями. Для Росатома большая честь – реализовывать проект, который обеспечит стабильное энергоснабжение и поможет сохранить уникальную природу Бангладеш для будущих поколений», – приводит пресс-служба слова Лихачева на торжественной церемонии, посвященной доставке первой партии ядерного топлива на АЭС «Руппур».

В свою очередь Осман отметил особую значимость события для всей страны. «Мы долго ждали этого особенного момента. Это торжественное событие не только для жителей района Пабна, но и для всей страны. 5 октября мы получили сертификат на поставку топлива, который сам по себе говорит о наших достижениях как нации. Вся страна пребывает в праздничном настроении», – заявил Осман.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш – города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.