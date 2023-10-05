Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.17 комментариев
Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря», – приводит его слова РИА «Новости».
Президент отметил, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков.
«Это же факт. Фактически такой уровень развития был достигнут за счет ограбления всей планеты. История Запада – по сути хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое «топливо» для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим», – сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на форуме «Валдай» будет весьма содержательной, его выступления на данном мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба.