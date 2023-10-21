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    США и Израиль задумались о создании «второй Палестины»
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    Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа
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    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    5 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    17 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    17 комментариев
    21 октября 2023, 18:35

    Байден заявил о необходимости нового миропорядка

    Джо Байден считает, что человечеству нужен новый миропорядок, который построят США

    Байден заявил о необходимости нового миропорядка
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости. У США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, заявил американский президент Джо Байден на предвыборном мероприятии.

    Байден также заявил, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их». По его словам, у США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, передает РИА «Новости».

    «Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», – заявил Байден.

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить мировое господство.

    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

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    18 октября 2023, 20:29
    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена

    Захарова пошутила над словами Байдена о его израильском происхождении

    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова американского президента Джо Байдена о том, что он родился в Израиле.

    «Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», – написала Захарова своем Telegram-канале. «Российское вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным», – иронично заключила она.

    Президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил о том, что родился в Израиле, передает ТАСС. При этом в открытом доступе есть информация о том, что местом его рождения является американский штат Пенсильвания. Согласно Конституции Соединенных Штатов, президентом страны может стать только гражданин США по рождению.

    Ранее Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время подъема по трапу самолета.

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    20 октября 2023, 11:36
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде

    Эксперт Анпилогов: Экспериментом в Неваде США демонстрируют готовность к новой ядерной гонке

    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ядерная отрасль в США находится в плачевном состоянии. И несмотря на это, Вашингтон, судя по всему, пытается демонстрировать силу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Испытания прошли в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

    «Не думаю, что США специально старались увязать проведение испытаний с решением российской Госдумы об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако совершенно точно, что этими действиями Вашингтон хотел показать силу и готовность к началу новой ядерной гонки», – сказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики

    «Однако Америка не сумеет достичь в ней лидерских позиций. В настоящее время данная сфера в Штатах находится в крайне плачевном состоянии. Многим научным и производственным центрам было сокращено финансирование. Кроме того, большая часть мощностей законсервирована», – отмечает собеседник.

    «Стоит обратить внимание и на то, что США провели эксперимент химического характера. Такие испытания на самом деле не способны дать качественные результаты для совершенствования ядерных вооружений. Скорее всего, реальная задача Вашингтона состояла в проверке сейсмической сети, способной фиксировать взрывы со стороны других государств», – подчеркивает эксперт.

    «Вместе с тем действия Штатов не должны остаться без ответа. И Россия уже предприняла меры по данному направлению, когда заявила об отмене ратификации ДВЗЯИ. Это решение можно назвать полностью оправданным. Мы четко обозначили, что считаем США главными инициаторами размывания ограничений в ядерной сфере», – акцентирует собеседник.

    «Вашингтон делал это умышленно, чтобы получить односторонние преимущества. Теперь же Россия в случае необходимости и при принятии такого решения властями страны сможет проводить аналогичные испытания. В частности, речь идет о подземных тестированиях ядерных вооружений. Это позволит нам достичь успехов не только в военной, но и в научной сфере», – резюмирует Анпилогов.

    Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Об этом сообщает Минэнерго страны. Эксперимент был организован для улучшения возможности Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру. В рамках тестирования применялись «вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы».

    Утверждается, что испытания направлены на снижение глобальных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия». Эксперимент прошел в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Впервые о необходимости пересмотра статуса данного документа высказался Владимир Путин в ходе участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Тогда он отметил, что США до сих пор не ратифицировали договоренности, в связи с чем «зеркально повести себя» с Вашингтоном вполне приемлемо. Президент подчеркнул, что в России проводятся успешные тестирования современных видов стратегического оружия, и специалисты отрасли говорят о необходимости проведения итоговых испытаний. Однако он усомнился в необходимости организации данных мероприятий.

    «Ситуация в мире изменилась. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – отреагировал на слова Путина спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин  в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что отмена ратификации ДВЗЯИ «соответствует национальным интересам нашего государства».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что именно дает Москве пересмотр статуса Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

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    20 октября 2023, 16:55
    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе

    Яков Кедми: Вашингтон одобрил решение Израиля уничтожить ХАМАС и не станет вмешиваться в ход военной операции

    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США не будут оказывать влияния на операцию ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что Израиль изменил планы операции в секторе Газа после вмешательства руководства США.

    «США не будут влиять на планы Израиля относительно наземной операции в секторе Газа и вмешиваться в военно-тактические решения руководства ЦАХАЛ. Главное и основное, что сделал для нас Вашингтон, – поддержал операцию по уничтожению ХАМАС. Наша же страна будет делать то, что необходимо для соблюдения ее национальных интересов», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Американцы также выразили пожелание, чтобы ЦАХАЛ после уничтожения ХАМАС ушел из сектора Газа, а сама территория была передана в другие руки, например, законным властям Палестины. По этому вопросу у Штатов с Израилем нет разногласий. Также со стороны Вашингтона прозвучала просьба сократить жертвы среди мирного населения. Мы будем стараться это делать и без запросов США», – отмечает собеседник.

    «Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Тогда ЦАХАЛ действительно будет совместно работать с американцами. Но если война будет вестись с ХАМАС или даже «Хезболлой», то настолько плотное сотрудничество не понадобится», – резюмировал Кедми.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц.

    Bloomberg пишет, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить планы ЦАХАЛ. Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже, а сама кампания продлится дольше.

    На ваш взгляд
    Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на поддержке Украины Западом?




    Результаты


    Также в статье отмечается, что США все больше обеспокоены тем, что наземная операция в Газе может вовлечь в конфликт «Хезболлу». Поэтому в Вашингтоне стараются снизить вероятность открытия второго фронта для Израиля.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel. Он заявил, что солдаты ЦАХАЛ, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Галант также сообщил, что план военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС состоит из трех фаз. Конечной же целью кампании является создание нового режима безопасности в секторе Газа, передает The Times of Israel.

    На данный момент военная кампания находится на первом этапе, целью которого является уничтожение боевиков ХАМАС и нанесение ущерба их инфраструктуре. Сначала средствами огневого поражения, а потом наземной операцией. Вторая фаза будет предполагать продолжение боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления.

    «Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в этом районе и создание новой реальности безопасности для жителей прилегающих территорий», – сообщил Галант.

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    21 октября 2023, 02:26
    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

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    20 октября 2023, 20:19
    ХАМАС освободило американских заложниц

    ХАМАС освободило пленных американку и ее дочь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан Соединенных Штатов, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изэддина аль-Кассама» освободило двух американских граждан, мать и ее дочь, сообщило движение, передает ТАСС.

    Отмечается, что их освободили из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и его «фашистской администрации» о жестокости палестинцев являются ложными и необоснованными.

    Ранее Байден заявлял, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    Коментарии (25)
    20 октября 2023, 07:47
    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне

    США провели подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде

    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне
    @ Vegas PBS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Невадский испытательный полигон, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру, сообщило минэнерго США.

    Для «эксперимента» применялись «химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы». Утверждается, что проведение испытаний направлено на снижение глобальных ядерных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия».

    Испытания прошли в среду – в этот день Госдума проголосовала за законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект закона, который отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 18:15
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    Байден, в частности, просит Конгресс выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

    Еще 798 млн долларов предлагается выделить на помощь Киеву по линии ВВС США и 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация Байдена запросила 14,3 млрд долларов.

    Ранее Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

    Коментарии (39)
    21 октября 2023, 11:02
    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов
    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов
    @ Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Обнаружены доказательства получения президентом США Джо Байденом 200 тыс. долларов от брата Джеймса, которому платила медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока, сообщил надзорный комитет палаты представителей Соединенных Штатов.

    Как отметил глава комитета Джеймс Комер, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности банковские записи показали прямой платеж на сумму 200 тыс. долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека, передает РИА «Новости».

    Известно, что чек на погашение долга был выписан 1 марта 2018 года, в тот день, когда Джеймс Байден получил платеж от компании Americore.

    Сам глава США заверяет, что не знал о деловых связях родни за рубежом.

    В августе в Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег от «олигархов» из России, Казахстана и Украины.

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    19 октября 2023, 12:34
    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН

    Американист Васильев: США утратили лидерство в области прав человека

    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    США теряют свои позиции не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Вашингтон выбрал свой путь и теперь не имеет права всерьез говорить о правах человека, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США в Комитете ООН по правам человека.

    «США сейчас теряют влияние во всем мире, в том числе и на Ближнем Восток. Их место занимают другие страны. Штаты слишком долго были гегемоном, который указывал другим странам, что им делать. Естественно это способствовало росту антиамериканизма», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Однако самая главная причина снижения влияния Вашингтона кроется в нем самом. После прихода к власти Трампа все негативные вещи, которые говорились про него, стали выходить за пределы США. И критику президента другие страны стали переносить на сами Штаты, что отрицательно сказалось на образе американцев в мире», – подчеркнул эксперт.

    «После избрания нового президента ситуация не поменялась. Американский лидер – визитная карточка США. А Байден предстает перед всем миром дряхлым стариком. Усугубляется ситуация продолжающимися скандалами в среде высшего руководства Штатов, а также дисфункцией части государственных органов, например, Конгресса», – акцентирует собеседник.

    «Многие иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США из-за политики Белого дома на Ближнем Востоке. Вашингтон в прошлом однозначно поддерживал Израиль. Да, в последнее время американцы пытались наладить контакты с другими странами региона и урегулировать тлеющие конфликты. Однако старые обиды никуда не делись», – отмечает он.

    «В целом же США сейчас не могут говорить о своем лидерстве в области прав человека. Они в целом не могут говорить о правах человека. Вашингтон поставил во главу угла политические свободы и демократию. Однако многие представители мирового сообщества предпочитают социально-экономические ценности. Для них важнее, например, бесплатная медицина и образование, чего не скажешь об Америке», – резюмировал Васильев.

    Напомним, во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала. «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Ранее участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, сообщила полиция Капитолия. Правоохранители также сообщили об арестах в холле здания офиса Палаты представителей, расположенном по соседству. Трем задержанным предъявлены обвинения в нападении на стражей порядка при исполнении.

    Всего демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек. Демонстранты у Конгресса США требовали прежде всего прекращения огня в секторе Газа, а также скандировали лозунг «Свободу Палестине!»

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    21 октября 2023, 02:59
    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    Конгрессвумен Грин и Буш выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш выступили против решения президента страны Джо Байдена просить у Конгресса деньги для Украины и Израиля.

    Грин заявила, что выступает «против выделения денег для защиты границ чужих стран». Она ожидает, что Байден будет защищать границы США и предпринимать действия по депортации мигрантов, а не просить деньги на иностранные конфликты, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать», передает РИА «Новости».

    Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, большинство участников акции – представители мусульманских объединений. По ее словам, планы Байдена приведут лишь к большим смертям и большему насилию. «Совершенно нет... Не при нашей жизни», – заявила она.

    Напомним, Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку Украины президент США назвал «разумной инвестицией».

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 03:28
    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе

    Байден заявил, что Израилю следует отложить военную операцию в секторе Газа

    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военную операцию Израиля в секторе Газа нужно отложить, чтобы освободить большее число заложников, заявил президент США Джо Байден.

    После того, как две гражданки США были освобождены из плена в секторе Газа, Байдена спросили, следует ли Израилю отложить начало операции, пока не освободят других заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Глава американского государства ответил: «Да», – передает ТАСС.

    Позднее в Белом доме заявили, что Байден просто не расслышал, о чем его спрашивали.

    Напомним, о том, что США и ЕС требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, прежде сообщали СМИ. В пятницу палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан США, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

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