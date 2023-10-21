Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Байден заявил о необходимости нового миропорядка
Джо Байден считает, что человечеству нужен новый миропорядок, который построят США
Человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости. У США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, заявил американский президент Джо Байден на предвыборном мероприятии.
Байден также заявил, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их». По его словам, у США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, передает РИА «Новости».
«Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», – заявил Байден.
Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить мировое господство.