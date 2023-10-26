Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.9 комментариев
Боррель поддержал генсека ООН в конфликте с Израилем
Боррель: ЕС поддержал генсека ООН в его конфликте с Израилем, его слова о ХАМАС исказили
Евросоюз полностью поддержал генсека ООН Антониу Гутерриша в его конфликте с Израилем, подчеркнув, что его заявление о ХАМАС было искажено, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, ограничен в России) Боррель написал, что ЕС поддерживает работу Гутерриша в поддержку мира и гуманитарного обеспечения Ближнего Востока. Он также подчеркнул, что генсек ООН безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты ХАМАС 7 октября, но его слова исказили, передает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. Он заявил о неверной интерпретации его слов.
Напомним, Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме». «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – заявил он.
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан после этого заявления генсека призвал Гутерриша уйти в отставку, а глава МИД еврейского государства отказался от встреч с ним. В среду Эрдан заявил, что Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН из-за позиции Гутерриша по палестино-израильскому конфликту.
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