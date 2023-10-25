Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Гутерриш заявил о неверной интерпретации его слов про ХАМАС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС.
Он заявил журналистам, что шокирован тем, как наверно были интерпретированы его слова, прозвучавшие во время его выступления в СБ ООН. Гуттериш подчеркнул, что интерпретация противоположна его позиции, передает ТАСС.
Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации».
Газета ВЗГЛЯД писала, что в конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН. Организация подверглась беспрецедентной дипломатической атаке со стороны Тель-Авива и Анкары. С одной стороны, Израиль потребовал отставки генсека ООН и ввел санкции против организации. С другой стороны, президент Турции отметил, что ООН никто всерьез не воспринимает. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает столь мощная волна протеста против данной организации и как это соотносится с претензиями России к ООН.
Напомним, Израиль решил провести оценку своих отношений с ООН после слов Гутерриша о нападении ХАМАС на Израиль, произошедшем «не в вакууме». Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Гутерриша уйти в отставку, а глава МИД еврейского государства отказался от встреч с генсеком ООН. В среду Эрдан заявил, что Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН из-за позиции Гутерриша по палестино-израильскому конфликту