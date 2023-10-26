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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 13:42

    Минобороны запустило для участников СВО экскурсионный спецрейс «Время героев»

    Минобороны России совместно с программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» с 24 по 28 октября запустило специальный рейс «Время героев» в рамках проекта «Своих не бросаем!» Пассажирами рейса «Время героев» стали военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО.

    Рейс проследует по маршруту Ростов-на-Дону – Воронеж – Кубинка – Москва – Ростов-на-Дону. 26 октября поезд доставил пассажиров из Ростова-на-Дону на станцию Парк «Патриот» в Кубинке, используя в том числе и железнодорожные пути министерства обороны. В путешествии организованы полноценное экскурсионное обслуживание и питание.

    Главная цель специального рейса «Время героев» – знакомство участников с достопримечательностями парка «Патриот», его музейными и развлекательными комплексами. В числе туристических объектов спецрейса – Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, Музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», музейная площадка № 1, на которой представлены исторические и тематические экспозиции с военной техникой всех видов и родов войск. Для детей подготовлена программа от создателей проекта «Рыбарь» – лекции об искусстве сочинения комиксов на военно-патриотические темы.

    В мероприятиях принимают участие представители студии военных художников им. М.Б. Грекова, известные артисты и члены Общественного совета при Минобороны РФ.

    Программы будут организованы и в других городах на маршруте рейса – в Воронеже и в Москве. 28 октября запланирован еще один специальный рейс «Время героев» с маршрутом Ростов-на-Дону – Новороссийск – Ростов-на-Дону.

    Проект «Своих не бросаем!» направлен на реабилитацию участников СВО и социальную поддержку их семей, а также членов семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции с помощью путешествий, включающих в себя полезную и познавательную программы.

    За два месяца реализации проекта в нем приняли участие более 1 тыс. человек. Всего до конца года в путешествия отправятся 3 тыс. человек, запланировано проведение восьми выездов.

    Каждую группу сопровождает специальная команда: координатор проекта, кураторы туристических групп, анимационная команда, музыканты, медицинский работник, фотограф и военные психологи.

    Запланированные мероприятия проекта призваны поддержать боевой дух участников СВО и оказать моральную поддержку членам их семей.

    27 октября 2023, 10:15
    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет Ми-26Т2В

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейская авиация Воздушно-космических сил России получила на вооружение самый грузоподъемный вертолет в мире – модернизированный Ми-26Т2В, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета», в строевые части также направлены вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник», Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8МТВ-5М.

    Как заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник армейской авиации Игорь Романов, авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники.

    Уникальные машины отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Один вертолет Ми-26 способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    27 октября 2023, 07:51
    Российский спецназ применил против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    РИА «Новости»: Российский спецназ применил под Клещеевкой против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    Tекст: Антон Никитин

    Боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    По словам военного, при обнаружении противника сначала открывается огонь из 82-миллиметрового миномета, который загоняет его в окопы или блиндажи, затем применяются минометы калибра 120 мм, передает РИА «Новости».

    «80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем», – сказал боец.

    Накануне тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

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    27 октября 2023, 19:27
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актриса Наталья Варлей прокомментировала блогеру Вячеславу Манучарову свое высказывание о спецоперации, сказанное на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел».

    По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».

    По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».

    Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».

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    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

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    27 октября 2023, 10:28
    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США
    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель китайских ВВС J-11 совершил «небезопасный перехват» американского бомбардировщика B-52, приблизившись к нему на расстояние трех метров над акваторией Южно-Китайского моря, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

    Инцидент, согласно сообщению американской стороны, произошел 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас. В заявлении говорится, что американский самолет «на законных основаниях выполнял плановые операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве», передает ТАСС.

    Американская сторона утверждает, что китайский летчик совершил «небезопасный и непрофессиональный маневр» во время ночного перехвата, он якобы продемонстрировал «низкое мастерство пилотирования, неконтролируемо превысив скорость». В сообщении говорится, что китайский самолет пролетел на расстоянии 10 футов (около трех метров) от B-52, создав таким образом «угрозу столкновения».

    «Мы обеспокоены тем, что этот пилот не осознавал, насколько близко он был к тому, чтобы вызвать столкновение», – указывается в заявлении.

    Газета The New York Times опубликовала черно-белое видео, на котором, как утверждается, запечатлена встреча самолетов США и Китая.

    Пентагон ранее в октябре заявлял, что самолеты китайских ВВС совершали небезопасные маневры вблизи американских самолетов почти 200 раз с 2021 года. Пекин опровергал обвинения американской стороны.

    Примечательно, что заявление ВС США было опубликовано в преддверии встречи министра иностранных дел Китая Ван И госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне.

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    27 октября 2023, 11:38
    Российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области

    Рогов: Силы России уничтожили четыре танка Leopard между селами Работино и Вербовое

    Российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы за сутки уничтожили по меньшей мере четыре танка Leopard украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в атаке между селами Работино и Вербовое было около десяти единиц тяжелой техники ВСУ. Рогов добавил, что ВС России отработали по ним «Солнцепеком» и дронами – и как минимум четыре танка Leopard были уничтожены на этом участке, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении за сутки уничтожены два украинских танка Leopard.

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

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    27 октября 2023, 18:21
    Минобороны официально объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС России
    Минобороны официально объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС России
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили в Министерстве обороны России.

    Афзалов назначен главнокомандующим ВКС в октябре 2023 года по указу президента Владимира Путина, сообщили в министерстве, передает ТАСС. До назначения Афзалов занимал должность врио главкома ВКС России.

    Ранее источники сообщали, что Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России вместо Сергея Суровикина.

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    27 октября 2023, 09:49
    ВКС запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Минобороны: ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения

    ВКС запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы (ВКС) России провели с космодрома Плесецк запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения, сообщили в Министерстве обороны России.

    Запуск ракеты со спутниками был осуществлен боевым расчетом космических войск ВКС 27 октября, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее ВКС запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с военным спутником в марте.

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    27 октября 2023, 15:12
    Блогеры отреагировали на покушение на Царева

    Блогеры назвали Олега Царева настоящим бойцом за русский мир

    Блогеры отреагировали на покушение на Царева
    @ Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политологи, журналисты и блогеры назвали бывшего депутата Рады Олега Царева настоящим бойцом за русский мир и русское единство, которых надо беречь и охранять. Так они отреагировали на покушение на политика, произошедшее в ночь на пятницу.

    Писатель Захар Прилепин, который сам в недавнем времени пережил попытку покушения, в своем Telegram-канале отметил, что всегда относился к Цареву с безусловным уважением.

    Прилепин обратил внимание, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально «лично бесит самое высокое начальство», а Царев знал про эту «киевскую мразь все».

    «Когда недавно в американской прессе неожиданно написали, что [президент Украины Владимир] Зеленский лично утверждает решения о терактах и покушениях – это был никакой не вброс. Это именно так и есть. Для Зеленского Царев – это личный противник», – считает писатель.

    Прилепин призвал задуматься, кто из тех, кого Россия и ее власти, может, и не числят в числе заглавных госпатриотов, но являются таковыми в глазах Киева, они и нуждаются в особой заботе российских спецслужб.

    Политолог Сергей Марков назвал попытку убийства Царева и попытку самого сильного удара по Курской АЭС ночью стремлением Зеленского к эскалации. По его словам, возможно, Зеленский хочет прикрыть позор провала контрнаступа.

    «Или так Зеленский хочет спровоцировать какие-то очень жесткие удары России? Или так Зеленский хочет оттянуть внимание от сектора Газа к Украине?» – задался вопросами Марков.

    Он предположил, что в ближайшие дни, возможно, будут еще теракты и против других политиков в России и других ядерных или химических, инфраструктурных терактов со стороны киевского режима.

    «Еще в конце 2013 года, когда только-только начался «Евромайдан» и когда депутаты от «Партии регионов» вели торги с противником, Царев однозначно занял нашу сторону и с тех пор свою позицию не менял. Ни в 2014 году, ни в 2022 году», – написал киевский политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, для человека из украинской политики – это большая-большая редкость. Кроме того, отметил Нечаев, Царев – один из немногих, кто обладает глубоким пониманием процессов на Украине, учитывая культурные особенности разных регионов, их специфику, традиции и межэлитные расклады.

    «Для России и того, что принято назвать «Русской Украиной», покушение на Царева – это большая проблема. Таких людей надо беречь, а их знания и практический опыт – преумножать. Надеюсь, с ним все будет хорошо», – написал Нечаев.

    Журналист Андрей Медведев считает покушение на Олега Царева не просто, террором. «Это месть человеку, который в отличие от многих украинских политиков, никогда не пытался петлять, юлить, быть удобным. Он искренне поверил в Русскую Весну 2014. Он пошел тогда до конца, потеряв все, пока его коллеги-регионалы встраивались в майданную власть любой ценой», – заявил Медведев, добавив, что эти слова он говорил за год до Майдана, и они оказались пророческими.

    Блогер Петр Акопов назвал Олега Царева настоящим бойцом за русский мир и русское единство, выходцев из «украинской политики», которых нужно было очень хорошо охранять.

    «Молимся, чтобы Олег выжил», – пожелал здоровья Акопов Цареву.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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    27 октября 2023, 14:26
    Немецкий генерал рассказал о «страшной ситуации» для ВСУ

    Немецкий генерал Катер предрек ухудшение ситуации для ВСУ под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжает успешно наступать на Купянском направлении, идет метр за метром, ситуация для ВСУ страшная на данном участке фронта, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Военный заявил, что непогода, которая начнется со дня на день, только ухудшит и без того страшное положение дел на Купянском направлении для украинской армии в «этом конфликте на истощение», русские идут метр за метром, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби  признал, что Россия начала в районе Авдеевки, Лимана и Купянска и в ближайшие месяцы добьется тактических преимуществ.

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    27 октября 2023, 11:07
    ФСБ задержала агентов трех групп ГУР Украины в Запорожской области

    ФСБ задержала украинских агентов трех групп ГУР в Запорожской области, один уничтожен

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников трех агентурных резидентур Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, один был уничтожен, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Среди задержанных администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – це Украина», которые использовались иностранной разведкой для сбора разведывательной информации, а также психологически давили на местных жителей, передает ТАСС.

    Один из агентов оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. В его квартире обнаружено самодельное взрывное устройство, автомат АКМС и граната РГН.

    Ранее ФСБ нейтрализовала украинского агента при попытке теракта в военкомате Твери.

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    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

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    27 октября 2023, 13:59
    Лукашенко призвал поговорить «о земле и о мире» на Украине

    Президент Белоруссии Лукашенко призвал поговорить «о земле и о мире» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо немедленно остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и о мире», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко изданию «СБ. Беларусь сегодня».

    Белорусский лидер заявил, что надо договариваться без предварительных условий, главное, чтобы команду дали «стоп», после которой все войска перестанут двигаться, боевые действия остановятся, и начнутся переговоры о земле и о мире, передает ТАСС.

    Лукашенко также обратил внимание, что намеки США Украине о том, что помощь «не беспредельна», что значит, по словам белорусского президента, нужно скорее садиться за стол переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

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    27 октября 2023, 13:15
    Тяжело раненные бойцы СВО прошли реабилитацию в рамках программы «Возвращение»

    В рамках программы «Возвращение» специалисты Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки (ФНКЦ РР) в сотрудничестве со Службой сопровождения ветеранов СВО Народного фронта начали посещать военные госпитали в Луганской народной республике и экстренно эвакуировали на высокотехнологичное лечение раненых бойцов.

    Визиты врачей на передовую во главе с директором ФНКЦ РР Андреем Гречко включали оценку состояния пациентов и перевозку раненых с тяжелыми травмами головного мозга в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Сегодня мы видим практические результаты этой программы. В ФНКЦ РР были доставлены бойцы с серьезными травмами, и благодаря высококвалифицированным специалистам и новейшим технологиям отечественному оборудованию многие из них возвращаются к нормальной жизни и готовы снова исполнять свой служебный долг.

    Особенно важно, что благодаря созданному в ФНКЦ РР направлению «Ранняя нейрореабилитация пациентов с тяжелым повреждением головного мозга, нуждающихся в протезировании жизненно важных функций», появилась возможность выводить восстанавливать бойцов в кратчайшие сроки, что раньше было практически невозможно. Это ключевой показатель качества отечественной медицины и подтверждение эффективности программы «Возвращение».

    Руководитель службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Ирина Куксенкова рассказала, что на сегодняшний день через программу прошли более 70 человек, что является впечатляющим достижением. Она отметила значительные улучшения в процессе эвакуации пациентов. «Изначально мы эвакуировали одного-двух человек из госпиталей на передовой. Сейчас у нас налаженный процесс, и мы используем реанимобили, поезда и военно-транспортную авиацию», – рассказала Куксенкова. 

    Она также выразила благодарность Министерству обороны за готовность оперативно реагировать на все запросы, подчеркнув, что такое сотрудничество играет ключевую роль в успешной реализации программы и оказании помощи ветеранам.

    Директор ФНКЦ РР Андрей Гречко объясняет: «Наша цель – всеми силами помочь тем, кто рисковал собой ради безопасности страны, чтобы они могли вернуться к полноценной жизни. Будем их готовить к нейрохирургической операции, к пластике, то есть восстановлению целостности черепной коробки с 3D-моделированием и изготовлением специальных фрагментов черепа. Все эти новейшие технологии нужны для того, чтобы вернуть бойцов к полноценной жизни, дать им возможность восстановить утраченные функции организма».

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    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

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    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

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    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

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