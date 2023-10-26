Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Минобороны запустило для участников СВО экскурсионный спецрейс «Время героев»
Минобороны России совместно с программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» с 24 по 28 октября запустило специальный рейс «Время героев» в рамках проекта «Своих не бросаем!» Пассажирами рейса «Время героев» стали военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО.
Рейс проследует по маршруту Ростов-на-Дону – Воронеж – Кубинка – Москва – Ростов-на-Дону. 26 октября поезд доставил пассажиров из Ростова-на-Дону на станцию Парк «Патриот» в Кубинке, используя в том числе и железнодорожные пути министерства обороны. В путешествии организованы полноценное экскурсионное обслуживание и питание.
Главная цель специального рейса «Время героев» – знакомство участников с достопримечательностями парка «Патриот», его музейными и развлекательными комплексами. В числе туристических объектов спецрейса – Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, Музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», музейная площадка № 1, на которой представлены исторические и тематические экспозиции с военной техникой всех видов и родов войск. Для детей подготовлена программа от создателей проекта «Рыбарь» – лекции об искусстве сочинения комиксов на военно-патриотические темы.
В мероприятиях принимают участие представители студии военных художников им. М.Б. Грекова, известные артисты и члены Общественного совета при Минобороны РФ.
Программы будут организованы и в других городах на маршруте рейса – в Воронеже и в Москве. 28 октября запланирован еще один специальный рейс «Время героев» с маршрутом Ростов-на-Дону – Новороссийск – Ростов-на-Дону.
Проект «Своих не бросаем!» направлен на реабилитацию участников СВО и социальную поддержку их семей, а также членов семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции с помощью путешествий, включающих в себя полезную и познавательную программы.
За два месяца реализации проекта в нем приняли участие более 1 тыс. человек. Всего до конца года в путешествия отправятся 3 тыс. человек, запланировано проведение восьми выездов.
Каждую группу сопровождает специальная команда: координатор проекта, кураторы туристических групп, анимационная команда, музыканты, медицинский работник, фотограф и военные психологи.
Запланированные мероприятия проекта призваны поддержать боевой дух участников СВО и оказать моральную поддержку членам их семей.