Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Пушков оценил изменения риторики Белого дома по Украине
Член Совфеда Пушков: Администрация Байдена признала полной ерундой свои прежние доводы о помощи Украине
Информационная обстановка в США вокруг Украины заметно меняется, обратил внимание член Совета Федерации Алексей Пушков, назвав эти перемены ожидаемыми.
Теперь администрации президента США Джо Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор указал, что фактически администрация Байдена признает «полной ерундой» собственные доводы о том, какое значение имеет Украина для США.
Так Пушков прокомментировал публикацию газеты Politico о том, что Белый дом, проигрывая информационную войну вокруг Украины, меняет месседжи. По данным издания, администрация Байдена направила законодателям письма, в которых необходимость дальнейшей поддержки Украины обосновывается обещанием экономического роста в самих США. Утверждается, что поддержка Украины якобы позволит создать новые рабочие места, а также укрепить американскую промышленность.
Источник издания в Республиканской партии в этой связи отметил, что своим шагом администрация Байдена фактически признала свою предыдущую риторику на украинском направлении катастрофой и решила изменить ее.
Напомним, Байден направил в Конгресс страны запрос на сумму около 106 млрд долларов. Предлагается выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы»; 798 млн долларов – на помощь Киеву по линии ВВС США; 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация США запросила 14,3 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля.