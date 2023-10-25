Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
ФСБ раскритиковала операторов связи за неисполнение «закона Яровой»
ФСБ раскритиковала операторов связи за неисполнение требований антитеррористического закона
Темпы установки технических средств для предоставления информации спецслужбам операторами связи остаются низкими из-за недобросовестности, сообщил представитель ФСБ России Александр Самойлов, выступая на форуме «Спектр-2023».
Операторы обязаны соблюдать требования антитеррористического «закона Яровой» о хранении и предоставлении уполномоченным правоохранительным органам информации в отношении своих пользователей, они отдельно прописаны в условиях лицензирования деятельности операторов, передает ТАСС.
По его словам, на рынке большое количество недобросовестных операторов, оказывающих услуги с нарушением законодательства. Кроме того, он отметил, что операторы связи формально заключают договоры для взаимодействия с уполномоченным органом без дальнейшего внедрения необходимого оборудования, отказываются от действующих лицензий с получением новых, меняют юрлица.
Самойлов отметил, что анализ судебной практики показывает, что при рассмотрении в суде материалов о правонарушениях, связанных с отказом оператора от внедрения СОРМ, часто принимается решение о назначении штрафа от 3 до 100 тыс. рублей.
Напомним, летом 2016 года президент Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), который обязывает операторов связи и интернет-компании по шесть месяцев хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.