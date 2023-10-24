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В мастерской управления «Сенеж» запустили программу для победителей конкурса «Лидеры России»
Мастерская управления «Сенеж» совместно с НИУ ВШЭ запустила пилотную образовательную программу «Философия лидерства. Путь на Восток» для победителей конкурса управленцев «Лидеры России». В пилоте приняли участие 49 человек.
Цель программы «Философия лидерства. Путь на Восток» – на примере стран Востока и Азии проанализировать особенности национальных культур и менталитета, принципы деловой коммуникации и основы этикета, а также способы их использования в качестве «мягкой силы» и формирования положительного имиджа страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Участники программы разделились на семь команд-«стран»: Китай, Япония, Индия, ОАЭ, Иран, Южная Корея и Египет. В рамках «образовательного пути» даже без поездки в эти страны они смогли погрузиться в истоки философии и религии государств, основы культурных особенностей и менталитета, изучить основы кросс-культурной коммуникации и делового этикета.
На программе обучения были и особые дополнительные элементы погружения в культуру стран Востока и Азии: проведение чайной церемонии. Также были интегрированы философские дискуссии на тему конфуцианства и авраамических религий, дебаты о китайском сериале «Задача трех тел» и книге писателя Лю Цысиня, на основе которой он снят. В финальный день состоялась костюмированная имитационная игра «Молодой лидер Азии»: каждая команда представила делегата, претендующего на это звание, и обосновывала свой выбор через представление его истории успеха.
«Символично, что образовательная программа «Философия лидерства. Путь на Восток» стартовала в год 10-летия инициативы «Один пояс – один путь». В результате обучения участники узнали основы восточной культуры, научились выстраивать коммуникацию с учетом специфики менталитета и культурных особенностей региона. Сегодня культура является частью внешней политики стран и вносит вклад не только в формирование положительного образа, но и в развитие экономики. И наша программа отвечает этим вызовам», – отметил первый проректор мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров.
Более 10 экспертов-практиков работали на площадке мастерской управления «Сенеж» и делились с участниками не только своими знаниями, но и транслировали культуру стран.