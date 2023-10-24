Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.5 комментариев
В Луганске открылся сервисный центр «КамАЗ»
Первый в новых регионах России сервисный центр «КамАЗ» появился в Луганске, глава ЛНР Леонид Пасечник и генеральный директор «КамАЗ» Сергей Котогин перерезали красную ленту на открытии офиса.
«Официальный дилер публичного акционерного общества «КамАЗ» открывает на нашей территории выставочный центр и станцию технического обслуживания. Автомобили КамАЗ достаточно широко известны не только на территории Луганской Народной Республики, не только на территории России в целом, а и за ее пределами. Известны как качественный продукт, достаточно лояльный в ценовой политике, который является конкурентным аналогом продукции, производимой на территории Европы», – сказал Пасечник. Он подчеркнул, что открытие центра в регионе позитивно скажется на интеграции ЛНР в экономику России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Гендиректор компании Сергей Котогин отметил, что сервисный центр «КамАЗ» в ЛНР – первый на новых территориях России. «У нас стоит задача на всех территориях построить сервисные центры», – сказал он.
На базе центра будет реализовываться практически вся линейка продукции «КамАЗ», автомобили марок УАЗ, ГАЗель, «Урал», а также запасные части. Станция займется сервисным обслуживанием транспорта, в том числе легкового. Вскоре на территории автоцентра планируется открыть логистический центр транспортной компании «Деловые линии», специализирующейся на экспресс-доставке грузов. Объем вложенных в проект инвестиций составил более 160 млн руб.
В день открытия центра клиенты центра из ЛНР и ДНР получили ключи от 10 автомобилей производителя. Кроме того, активисты Народного фронта передадут в Рубежное, Лисичанск и Луганск 60 тонн кровельных материалов, предоставленных коллективом «КамАЗа» в виде гуманитарной помощи.