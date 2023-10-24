Российские военные распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ

Российские военные с помощью видео распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал оператор с позывным Каспер, так как они пользуются частотами 5,8 гигагерц, есть возможность их «поймать» и увидеть, как они работают, и выяснилось, что для них свойственна именно «свободная охота», передает РИА «Новости».

По его словам, это означает, что операторы украинских FPV-дронов определяют цель в случае ее появления, когда коптер уже находится в небе. Обычно боевая работа дронов-камикадзе производится по заранее обозначенным целям. Они выявляются с помощью дронов аэроразведки, и операторам передаются точные координаты, на которые и вылетает FPV-дрон.

«Дрон противника пытается как можно глубже залететь в наш непосредственный тыл или на передовые линии, ищет пути снабжения, дороги какие-то, и находится там, просто висит или летает возле этой дороги, пока не заметит цель. То есть он не идет на какую-то цель непосредственно, он ее сам ищет», – рассказал российский военный.

Собеседник агентства отметил, что противник не экономит дроны: когда у беспилотника садится батарея, он просто падает и взрывается, а ему на смену сразу же отправляют новый.

Ранее начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС России Валентин сообщил, что ударные дроны-камикадзе с функцией FPV (first person's view) ВСУ многократно атаковали на Запорожском направлении российских военврачей и команды, эвакуирующие раненых с поля боя.