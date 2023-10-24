Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
На Западе заявили о «больших проблемах» для США из-за визита Путина в Китай
Daily Express: Визит Путина в Китай создает большие проблемы для США
Визит президента России Владимира Путина в Китай нанес Соединенным Штатам «большой вред», поскольку Вашингтон может лишиться звания мирового гегемона, став «главной жертвой» тесных взаимоотношений между Москвой и Пекином, пишут британские СМИ.
«США в серьезной опасности», – пишет обозреватель Daily Express Пол Уизерс по поводу визита Путина в Китай.
Автор публикации отмечает, что российский лидер совместно с председателем КНР Си Цзиньпином «пытаются изменить глобальное соотношение сил», передает РИА «Новости».
Поездка президента России в Китай, по мнению экспертов, слова которых приводятся в статье, «создает значительные проблемы для Америки».
«США могут стать главной жертвой все более тесных взаимоотношений между Россией и Китаем», – добавил Сандерс.
Накануне британские СМИ писали, что глобальное влияние Владимира Путина на мировой арене раздражает Джо Байдена.