В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
В Австрии заявили об «огненном кольце» кризисов вокруг ЕС
Глава МИД Австрии: Вокруг ЕС сжимается «огненное кольцо» кризисов
Евросоюз (ЕС) окружен «огненным кольцом» конфликтов, которое все сильнее сжимается вокруг границ сообщества, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.
По его словам, вокруг Европы сформировалось огненное кольцо, которое все время сжимается, разгорается все сильнее и речь идет не только об Украине, ЕС следует думать и о ситуации в Армении и Азербайджане, о государствах африканского региона Сахель, передает ТАСС.
Он также добавил, что, с точки зрения правительства республики, нестабильность присутствует и в регионе Западных Балкан, «за этим тоже следует следить».
По словам министра, сообщество «не может позволить себе роскошь уделять внимание только одному из кризисов». Шалленберг добавил, что концентрация ЕС на палестино-израильском конфликте «не должна привести к тому, что страны сообщества потеряют из вида другие кризисы».
Ранее в Британии допустили развал ЕС из-за огромных выплат на восстановление Украины.