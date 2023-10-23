В США предрекли Украине новые трудности

Политолог Вертхайм: Киеву могут не одобрить новую помощь в следующем году

Tекст: Ольга Никитина

Вертхайм в подкасте журналиста Йена Мастерса отметил, что запрошенные Байденом 61 млрд долларов рассчитаны так, чтобы протянуть до сентября 2024 года, когда Украине вновь потребует одобрение со стороны Конгресса на новую помощь со стороны США, передает РИА «Новости».

Американский политолог отметил, что республиканцев, сопротивляющихся выделению новой помощи киевскому режиму, нельзя считать «дураками». По его словам, позиция сторонников Республиканской партии отражает снижение поддержки Украины среди американских избирателей.

В следующий раз Байдену, как уверен Вертхайм, придется, скорее всего, придумать новый способ убедить Конгресс голосовать за финансовую помощь Киеву.

«Украина по-настоящему зависима от перемены голосов в Вашингтоне», – заключил Виртхайм.

Между тем в Верховной раде заявили, что средств, которые президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса США для Киева, будет недостаточно для финансирования нужд Украины.