Президент Израиля заявил об обнаружении у боевика ХАМАС инструкций по химоружию

Президент Израиля Герцог заявил об обнаружении у одного из боевиков движения ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия

Tекст: Антон Никитин

В ходе интервью британскому телеканалу Sky News президент Израиля демонстрировал заламинированные копии распечаток с инструкциями. По словам Герцога, бумаги были найдены на теле одного из убитых боевиков ХАМАС. На одном из листов четко видна надпись «Аль-Каида*» латинскими буквами, передает ТАСС.

«Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом и как им пользоваться. Это официальные материалы террористов «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка). Мы имеем дело с «Исламским государством*» (запрещенная в России террористическая группировка), «Аль-Каидой» и ХАМАС», – заявил Герцог. Телеканал Sky News отмечает, что не имеет возможности получить независимое подтверждение заявлений президента Израиля.

Он признал, что многие израильтяне выражают крайнее недовольство правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Отвечая вопрос об ответственности израильского правительства за ситуацию, позволившую многочисленным боевикам проникнуть на территорию Израиля, Герцог заявил, что «с этим будут разбираться после войны».

Герцог также отказался обсуждать возможности палестино-израильского урегулирования на основе принципа «два государства для двух народов» с учетом идущей в секторе Газа военной операции. «Я не могу обсуждать это [решение], пока мой народ истекает кровью, испытывает боль и мучения», – заявил политик.

Герцог также не согласился с утверждением о том, что попытки Израиля уничтожить ХАМАС оказывают непропорциональный эффект на гражданское население сектора Газы. По его словам, из сектора поступает много искаженной информации, а израильская армия ставит себе выполнимые целы и старается действовать осторожно.

«Очень легко обвинять Израиль, но давайте помнить, где мы находимся, что произошло и что у нас есть право защищать себя в ситуации, когда ракета, которая летит 250 км и падает на территорию Израиля, запускается из чьей-то гостиной. Мы имеем дело с такой ситуацией. Ни одна другая страна мира с таким не сталкивается, а если бы сталкивалась, то поверьте мне, что она действовала бы так же», – подчеркнул он.

В минувшую субботу Армия обороны Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа. Днем позже министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа должна стать последней.