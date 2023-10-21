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    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    5 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    17 комментариев
    21 октября 2023, 16:56

    Названы сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа

    ЦАХАЛ заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа в выбранное им время. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.

    Адри подчеркнул, что Израиль готов и начеку, чтобы начать наземные маневры, чтобы демонтировать военно-политической системы ХАМАС, ликвидировать ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее Адри заявил, что вооруженным силам Израиля предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа.

    Напомним, Bloomberg сообщало, что США и Евросоюз требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

    20 октября 2023, 20:19
    ХАМАС освободило американских заложниц

    ХАМАС освободило пленных американку и ее дочь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан Соединенных Штатов, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изэддина аль-Кассама» освободило двух американских граждан, мать и ее дочь, сообщило движение, передает ТАСС.

    Отмечается, что их освободили из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и его «фашистской администрации» о жестокости палестинцев являются ложными и необоснованными.

    Ранее Байден заявлял, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    Коментарии (25)
    20 октября 2023, 18:15
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    Байден, в частности, просит Конгресс выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

    Еще 798 млн долларов предлагается выделить на помощь Киеву по линии ВВС США и 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация Байдена запросила 14,3 млрд долларов.

    Ранее Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

    Коментарии (39)
    21 октября 2023, 03:55
    Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС провалились

    Wall Street Journal сообщила о провале переговоров США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении заложников

    Tекст: Антон Антонов

    США, Израиль и Катар вели переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, переговоры провалились, сообщили источники.

    Рассматривались вопросы временного прекращения огня и подачи Израилем воды в сектор Газа, а также поставки гуманитарной помощи в Газу. Wall Street Journal отмечает, что в течение первой недели после эскалации палестинское движение не вступало в переговоры о заложниках, а их точное местонахождение не знали даже в самом ХАМАС, передает ТАСС.

    Напомним, израильский посол в России Александр Бен Цви говорил, что израильское руководство на данный момент не видит причин для переговоров по Палестине.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 21:15
    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе

    Bloomberg: США и ЕС потребовали от Израиля отложить операцию в Газе для освобождения заложников

    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе
    @ Ilia Yefimovich/pa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, США и Евросоюз (ЕС) требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, пишет Bloomberg.

    США и ЕС при участии Катара ведут секретные переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По словам собеседников агентства, они могут окончиться неудачей, однако есть признаки, что ХАМАС согласится отпустить часть заложников, не выдвигая встречных требований.

    В пятницу движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан США, женщины и ее дочери, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 17:52
    Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
    Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
    @ @gretathunberg

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которая выразила поддержку Палестине и призвала к прекращению огня, пишет издание Politico.

    По словам Шаликара, те, кто будет «так или иначе отождествлять себя с Гретой, являются сторонниками терроризма», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Тунберг, демонстрируя солидарность с сектором Газа, не говоря ни слова о гибели израильтян, замалчивает террористические акты.

    Ранее экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины в соцсети X. Она отметила, что мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня.

    Коментарии (18)
    21 октября 2023, 02:59
    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    Конгрессвумен Грин и Буш выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш выступили против решения президента страны Джо Байдена просить у Конгресса деньги для Украины и Израиля.

    Грин заявила, что выступает «против выделения денег для защиты границ чужих стран». Она ожидает, что Байден будет защищать границы США и предпринимать действия по депортации мигрантов, а не просить деньги на иностранные конфликты, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать», передает РИА «Новости».

    Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, большинство участников акции – представители мусульманских объединений. По ее словам, планы Байдена приведут лишь к большим смертям и большему насилию. «Совершенно нет... Не при нашей жизни», – заявила она.

    Напомним, Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку Украины президент США назвал «разумной инвестицией».

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 03:28
    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе

    Байден заявил, что Израилю следует отложить военную операцию в секторе Газа

    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военную операцию Израиля в секторе Газа нужно отложить, чтобы освободить большее число заложников, заявил президент США Джо Байден.

    После того, как две гражданки США были освобождены из плена в секторе Газа, Байдена спросили, следует ли Израилю отложить начало операции, пока не освободят других заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Глава американского государства ответил: «Да», – передает ТАСС.

    Позднее в Белом доме заявили, что Байден просто не расслышал, о чем его спрашивали.

    Напомним, о том, что США и ЕС требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, прежде сообщали СМИ. В пятницу палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан США, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Коментарии (10)
    21 октября 2023, 10:29
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    @ Jonathan Ernst/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидерами по объемам полученной от США военной помощи с 2001 по 2023 годы могут стать Афганистан, Украина и Израиль, если Вашингтон выделит Киеву и Тель-Авиву по 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов соответственно.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 млрд долларов помощи Украине и 14,3 млрд долларов – для Израиля, сообщали в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Таким образом, общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 млрд долларов, а для Израиля - 77,4 млрд долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана.

    По данным Госдепа США, начиная с 2001 года абсолютным лидером среди крупнейших получателей военной помощи от США является Афганистан, которому выделили 111,7 млрд долларов. Второе место занимает Ирак с 64,4 млрд долларов, третье место – Израиль с 30,4 млрд долларов.

    Коментарии (8)
    21 октября 2023, 07:56
    США и Израиль задумались о создании временных властей в Газе

    Bloomberg сообщило об обсуждении США и Израилем возможности создания временного правительства в секторе Газа

    США и Израиль задумались о создании временных властей в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран, сообщили источники.

    Реализация такого сценария, обсуждение которого пока находится на ранней стадии, зависит от развития событий. Bloomberg называет задачу по созданию временного правительства «невероятно сложной», передает ТАСС.

    Кроме того, отмечается, что задача добиться поддержки арабских стран в этом вопросе «будет еще большим вызовом». По словам экс-аналитика ЦРУ Уильяма Ашера, для реализации такого плана необходимы «значительные изменения в том, как арабские страны воспринимают риски и работают друг с другом». «Это также потребует веры от Иерусалима, а этот ресурс сейчас в большом дефиците», –сказал он.

    Напомним, Bloomberg сообщало, что США и Евросоюз требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

    Коментарии (5)
    21 октября 2023, 04:23
    Белый дом открестился от предложения Израилю отложить военную операцию в Газе

    Белый дом заявил, что Байден не расслышал вопрос о предложении Израилю отложить военную операцию в секторе Газа

    Белый дом открестился от предложения Израилю отложить военную операцию в Газе
    @ Biden Campaign/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, утвердительно ответивший на вопрос, стоит ли Израилю отложить военную операцию в секторе Газа, просто не расслышал, о чем его спрашивали, сообщил представитель Белого дома.

    Как заявили в пресс-пуле Белого дома, Байден отвечал только на ту часть вопроса, которая касалась освобождения заложников. «Как заявил Белый дом, (Байден) не расслышал вопрос и просто сказал, что хотел бы освобождения большего числа заложников», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, Байдена спросили, следует ли Израилю отложить начало операции, пока не освободят больше заложников. Глава американского государства ответил: «Да»

    Коментарии (4)
    21 октября 2023, 13:37
    В армии Израиля заявили, что 550 ракет, запущенных из Газы, упали в палестинском анклаве
    В армии Израиля заявили, что 550 ракет, запущенных из Газы, упали в палестинском анклаве

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пятая часть ракет, которые были выпущены боевиками из сектора Газа, не перелетели границу и упали на территории палестинского анклава, сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    По его словам, пятая часть ракет или не менее 550 штук, если считать с 7 октября, упали в самом секторе Газа, передает ТАСС слова представителя армии.

    Также в пресс-службе военного ведомства сообщили, что израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 450 активистов движения ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что в субботу на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 00:18
    Байден призвал Нетаньяху соблюдать «законы войны»

    Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность соблюдения «законов войны»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Израилю нужно действовать в соответствии с «законами войны», сообщил Белый дом.

    В частности, речь идет о «защите гражданского населения в Газе, застигнутого конфликтом, который начал ХАМАС». При этом Байден подчеркнул, что США поддерживают «право Израиля на оборону и обязанность обеспечивать безопасность своих граждан», передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепе, также заявил, что «у Израиля есть не только право, но и обязательства защищать себя». По его словам, «очень важно, как Израиль это делает». Блинкен заявил, что должны соблюдаться «международное право, гуманитарные нормы, законы войны в зависимости от каждого конкретного случая», необходимо «делать все возможное», чтобы предотвратить гибель мирных жителей, передает ТАСС.

    «Будет много времени, чтобы оценить, как проводились эти операции. Но я могу подчеркнуть, что для США это по-прежнему важно», – заявил он.

    Его спросили о заявлении ХАМАС, согласно которому заложники могут быть отпущены, если Израиль прекратит наносить удары по сектору Газа. Блинкен заявил, что США требуют освобождения заложников без предварительных условий и не считают, что заявления ХАМАС заслуживают доверия. Блинкен сравнил заявления ХАМАС с заявлениями террористической организации «Исламское государство».

    Напомним, СМИ сообщали, что США и ЕС потребовали от Израиля отложить операцию в Газе для освобождения заложников. Сообщается, что США и ЕС при участии Катара ведут секретные переговоры с ХАМАС.

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 22:39
    Турция обвинила Байдена в одобрении разрушений в Газе

    Глава МИД Турции Фидан счел визит Байдена в Израиль одобрением разрушений в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, совершив визит в Израиль в нынешних условиях, «в каком-то смысле» одобрил разрушения в Газе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Как заявил Фидан, многих это не удивило, но «создается впечатление, что это будет иметь негативные последствия для Америки». По его мнению, некоторые страны Запада, включая США, «не руководствуются стратегическим видением».

    Фидан считает, что политикам в США «безоговорочная поддержка Израиля» часто мешает придерживаться «рациональных» решений, это «очень болезненная ситуация для Америки», передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

    Глава МИД Турции полагает, что либо кризис в секторе Газа «будет решен и приведет к долгосрочному миру», либо мир ожидает «ужасная альтернатива – длительная и масштабная война в регионе и нестабильность». Фидан заявил, что реализации катастрофического сценария не хочет никто, передает РИА «Новости».

    Напомним, Фидан сообщал, что Анкара намерена предложить идею о создании стран-гарантов для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

    Коментарии (3)
    21 октября 2023, 00:58
    Израиль нанес удары по Ливану

    Армия обороны Израиля сообщила об ударах по территории Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Израильские военные заявили, что нанесли удары по «террористическим объектам», передает ТАСС.

    Напомним, Израиль уже обстреливал территорию Ливана в ответ на запуск противотанковых ракет на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 11:25
    Число пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек

    i24: Число пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек

    Число пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Количество пострадавших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило 5 тыс. человек, сообщают на канале i24.

    По информации израильского Минздрава, в результате эскалации конфликта оказались ранены более 5 тыс. граждан, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа, в результате которого, по сообщениям арабских СМИ, погибли и пострадали более 800 человек.

    Коментарии (0)
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