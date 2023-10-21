Названы сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

Адри подчеркнул, что Израиль готов и начеку, чтобы начать наземные маневры, чтобы демонтировать военно-политической системы ХАМАС, ликвидировать ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября, передает РИА «Новости».

Ранее Адри заявил, что вооруженным силам Израиля предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа.

Напомним, Bloomberg сообщало, что США и Евросоюз требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.