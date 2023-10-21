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Названы сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа
Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа в выбранное им время. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
Адри подчеркнул, что Израиль готов и начеку, чтобы начать наземные маневры, чтобы демонтировать военно-политической системы ХАМАС, ликвидировать ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября, передает РИА «Новости».
Ранее Адри заявил, что вооруженным силам Израиля предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа.
Напомним, Bloomberg сообщало, что США и Евросоюз требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.