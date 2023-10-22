Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее издание Bild сообщило, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга.

«Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шредера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда- то стараются пересадить. Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать – чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту - главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки», – передает РИА «Новости» слова Путина в интервью Павлу Зарубину в программе» Москва. Кремль. Путин», повторив фразу о Шрёдере и Роте по-немецки.

«В Германии много порядочных людей. И я уверен, многие это услышат», – добавил президент.

Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США.

Напомним, супруга Шредера Со Ен Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.