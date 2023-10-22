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    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    62 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    24 комментария
    22 октября 2023, 12:26

    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм.

    Ранее издание Bild сообщило, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга.

    «Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шредера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда- то стараются пересадить. Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать – чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту - главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки», – передает РИА «Новости» слова Путина в интервью Павлу Зарубину в программе» Москва. Кремль. Путин», повторив фразу о Шрёдере и Роте по-немецки.

    «В Германии много порядочных людей. И я уверен, многие это услышат», – добавил президент.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США.

    Напомним, супруга Шредера Со Ен Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    19 октября 2023, 23:02
    Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана

    Послы стран НАТО и Швеции собрались на экстренное совещание в Будапеште из-за встречи Путина и Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с переговорами президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана послы стран НАТО и Швеции в Венгрии провели экстренное совещание, сообщают СМИ.

    Совещание прошло в Будапеште по инициативе посла США Дэвида Прессмана. Прессман заявил, что участники встречи «обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает Би-би-си (заблокирована в России) со ссылкой на AFP и «Радио Свободная Европа».

    «Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников», – сказал Прессман. По его словам, он ожидает, что союзники «отнесутся к этому серьезно».

    Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил ATV, что «не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику».

    Напомним, Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

    Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии те, кто ему завидует. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров.

    Коментарии (12)
    19 октября 2023, 15:35
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»

    Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», вывозящими юных хоккеистов из России

    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал бизнесом вывоз перспективных молодых хоккеистов за границу и потребовал разобраться с причастными к этому «дельцами от хоккея».

    «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда благородный», – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

    Ранее канадский хоккеист Брендан Лайпсик захотел получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

    Коментарии (50)
    20 октября 2023, 14:22
    МОК отказался считать Олимпиаду правом человека

    МОК в ответ на критику со стороны Путина отказался считать Олимпиаду правом человека

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии и не являются этнической дискриминацией, заявили в организации.

    В организации отметили, что «участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана», передает ТАСС.

    Отвергая обвинения президента России Владимира Путина об этнической дискриминации россиян со стороны МОК, комитет заявил, что строгие условия, которые организация определила в своих рекомендациях международным федерациям для участия российских или белорусских спортсменов, соответствуют Олимпийской хартии.

    Ранее Путин заявил, что отношение МОК к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку. Как подчеркнул российский президент, благодаря некоторым руководителям современного МОК стало известно, что приглашение на Олимпиаду – это не безусловное право лучших спортсменов, «а некая «привилегия» и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения».

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 15:50
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru».

    Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону «ru», передает РИА «Новости».

    «Проработать – это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», – сказал Путин. Также он, говоря о шутерах (компьютерных играх) с негативным отношением к России, подчеркнул, что «мы любим и Канаду, и США, но зачем в таком негативном ключе зарабатывать на нас».

    Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

    Коментарии (19)
    19 октября 2023, 15:57
    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году

    Путин подписал указ о Всемирных играх дружбы в Москве и Екатеринбурге

    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году
    @ @ruchessfed

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Игры планируется провести для обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также проведение игр направлено на развитие новых форматов международного спортивного сотрудничества.

    Ранее Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.

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    19 октября 2023, 12:59
    Путин поручил вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава».

    «Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек», – цитирует ТАСС Путина.

    «Спорт для нас – безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава», заявил, что продвижение ценностей массового спорта и здорового образа жизни относится к ключевым национальным приоритетам страны.

    Коментарии (0)
    20 октября 2023, 01:31
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    Начальник Генштаба Герасимов в Ростове-на-Дону доложил Путину о ходе специальной военной операции на Украине

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину о ходе СВО, передает ТАСС.

    Как сообщил Песков, прошли «и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», передает РИА «Новости».

    Герасимов сообщил Путину, что «объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции». Они поднялись в кабинет, где президент выслушал доклад, содержание которого не раскрывается.

    Путин попросил Герасимова «передать привет командирам». «Обязательно», – ответил начальник Генштаба.

    В четверг Путин в Перми принял участие в мероприятиях международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону.

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    19 октября 2023, 16:12
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный спорт очень коммерциализирован и зависит от бизнеса и властей государств, это признак его вырождения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения. Он (международный спорт) очень коммерциализирован – значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – приводит его слова ТАСС.

    Путин считает, что новые спортивные организации, лиги, ассоциации и объединения важны, поскольку будут подрывать международную монополию чиновников. «Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованы. Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы, они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта», – сказал он.

    Ранее Путин подписал указ о том, что в российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 14:23
    Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации российской стороной рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

    Необходимость прекращения действий конвенции обосновывается в сопроводительных материалах тем, что резолюция Комитета министров СЕ от 27 сентября 2022 года ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете для слежения за исполнением участниками конвенции своих обязательств, передает ТАСС.

    Россию также лишили возможности следить на международном уровне за нарушением прав соответствующих категорий граждан, включая русскоязычное население за границей.

    В такой политической обстановке денонсация конвенции в полной мере отвечает интересам страны, указывается в документах.

    Авторы законопроекта указывали, что с учетом в российских законах норм по защите прав национальных меньшинств и программ по их поддержке, денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав таких групп людей.

    Закон вступит в силу через десять дней после публикации.

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    19 октября 2023, 14:56
    Введены штрафы за навязывание потребителю допуслуг

    Путин подписал закон о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю допуслуг

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

    На сайте правовой информации указано, что вводят штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных товаров. При этом штраф для должностных лиц устанавливается в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

    Также вводится наказание за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Для должностных лиц он составит 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

    Через 10 дней после опубликования закон вступит в силу.

    Госдума приняла законопроект, предусматривающий введение штрафов за навязывание потребителю дополнительных услуг в конце сентября.

    Напомним, член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предложил эффективные способы борьбы с рекламными звонками.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 13:17
    Путин поручил кратно увеличить число спортивных соревнований в России

    Tекст: Вера Басилая

    Число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом в России будет кратно увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава».

    «В наших планах – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов. [Соревнований] общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что спортсменам и тренерам, которые примут участие в зимней Спартакиаде, выплатят около 620 млн рублей.

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    19 октября 2023, 13:42
    Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
    Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
    @ Николай Кубеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Предложение на форуме «Россия – спортивная держава» высказал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

    «Хорошая идея», – отреагировал президент.

    Также Путин поручил расширить число стран-участниц соревнований «Игры БРИКС», которые пройдут в 2024 году в Казани, передает ТАСС.

    «Кроме государств БРИКС и присоединившихся [стран], у нас есть еще и [государства-]наблюдатели и те, кто стремится быть членами БРИКС. Надо пошире взять. Я уверен, люди с удовольствием приедут», – сказал Путин.

    Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани, в программу включены 27 видов спорта.

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    19 октября 2023, 16:37
    Путин: Израиль и половину арабских стран могут исключить из мирового спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта предположил, что в связи с нынешней ситуацией в мировом спорте из него могут исключить Израиль и половину арабских стран.

    «Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Несмотря на то, что пока «непонятно, кто там и что делает», в связи с последними событиями ограничения в виде спорта могут последовать незамедлительно, добавил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 10:52
    Путин отметил неординарность программ журналиста Соловьева
    Путин отметил неординарность программ журналиста Соловьева
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева с 60-летним юбилеем.

    «Уважаемый Владимир Рудольфович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Вы добились успеха во многих творческих профессиях, требующих глубоких, разносторонних знаний, энергии и увлеченности. Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес. Желаю Вам здоровья и новых достижений», – отметил президент России.

    Владимир Соловьев является ведущим программы «Полный контакт» на радио «Вести FM», а также телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Лауреат премии ТЭФИ (2005). Является автором и ведущим фильмов «Миропорядок» (2015), «Миропорядок 2018» (2018), а также фильма «Президент» (2015), в котором Соловьев рассказал о пятнадцати годах президентства Владимира Путина и взял большое интервью у главы государства.

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 18:46
    Путин поручил подготовить предложения по установкам «мегасайенс»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики Росатома трех научных установок класса «мегасайенс», сообщила пресс-служба Кремля.

    В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству, Росатому, Российской академии наук и Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» необходимо подготовить предложения, которые связаны с созданием трех научных установок класса «мегасайенс» для получения первых научных результатов мирового уровня к 2030 году, передает ТАСС. Поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2024 года.

    В сообщении уточнятся, что правительство при участии Росатома должно дополнительно рассмотреть вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики, в том числе за счет федерального бюджета, собственных средств и иных источников. Отмечается, что доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 декабря, далее – ежегодно.

    В марте на территории технопарка «Саров» в Нижегородской области началось строительство конгресс-центра научного комплекса Национального центра физики и математики (НЦФМ). На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «мидисайенс» и «мегасайенс».

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