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Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву
Американская ракета от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, сбитая над Буденновским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву, передает ТАСС.
Гагин добавил, что боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой.
Напомним, почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.