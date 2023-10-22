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    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    37 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    22 комментария
    22 октября 2023, 08:58

    Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская ракета от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, сбитая над Буденновским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой.

    Напомним, почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.

    21 октября 2023, 15:56
    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области

    Генерал ВСУ Кривонос рассказал, как ВС России продолжают наступать на Купянском направлении

    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Военный указал, что на Купянском направлении российские военные активно наступают, определенные моменты привели их к успеху, передает РИА «Новости».

    Генерал в отставке отметил, что в данный момент на основных направлениях идут серьезные бои.

    Также Кривонос предупредил, что ВС России обладают огромной силой, а также у российской армии достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что рост эффективности российской ПВО в ходе спецоперации может быть связан с успешной работой разведки по дезинформации ВСУ.

    Коментарии (23)
    21 октября 2023, 14:56
    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра

    Сальдо заявил, что разведчики ВС России провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт ВСУ

    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт украинских военных, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВС России уничтожили вражеский наблюдательный пункт, ликвидирован личный состав противника, уничтожено оружие, также приведены в негодность средства наблюдения и связи.

    Сальдо добавил, что бойцы шли налегке и с собой в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооруженных формирований и документы.

    Ранее Сальдо сообщил, что украинские военные не преуспели в закреплении на левом берегу Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (27)
    21 октября 2023, 14:10
    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
    @ sill-www.army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.

    В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.

    Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

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    21 октября 2023, 17:55
    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы

    «Страна.ua»: В Одессе задержан пьяный мужчина, разорвавший прилюдно украинский фланг

    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина прилюдно разорвал украинский флаг в центре Одессы, который висел на фасаде дома, его задержали, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua»,  уроженец Днепропетровской области весь день употреблял спиртное и гулял по Одессе, в какой-то момент он подошел к зданию, где висел украинский флаг и пытался его снять: начал его дергать и тянуть, пока не разорвал, передает «Газета.Ru».

    Нарушителя задержали полицейские, которых вызвали прохожие. По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Ему грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

    Ранее участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

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    21 октября 2023, 21:08
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией

    Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США, заявил в интервью газете Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

    Немецкий политик считает, что только американцы могут регулировать войну в отношении Украины. Он рассказал, что во время переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с нынешним министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцам пришлось все согласовывать с американцами, передает РИА «Новости».

    Шредер также заявил, что получил просьбу от Киева быть посредником между Москвой и Киевом. По его словам, стоял вопрос, сможет ли он передать послание президенту России Владимиру Путину.

    В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель «5+1», отметил экс-канцлер ФРГ.

    «Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе», – добавил Шредер, передает ТАСС.

    Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов, потому что все остальное решалось в Вашингтоне, который не хотел, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.

    «Это было фатально. Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать», – считает бывший канцлер.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.

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    21 октября 2023, 23:15
    В Донецке обнаружена почти целая ракета американской РСЗО HIMARS

    На территории Донецка упала почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS

    Tекст: Антон Никитин

    Почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.

    Как отмечается, по итогам предварительного осмотра специалистами можно утверждать, что значительная часть ракеты успешно сохранилась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны заявили об успешном перехвате в зоне спецоперации ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Днем ранее российская ПВО перехватила 35 снарядов РСЗО HIMARS.

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    21 октября 2023, 09:59
    Modern Diplomacy: Потери западной бронетехники толкают ВСУ на «мясные штурмы»
    Modern Diplomacy: Потери западной бронетехники толкают ВСУ на «мясные штурмы»
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные быстро выводят из строя западную бронетехнику и вынуждают украинских боевиков переходить на альтернативную, но невыгодную тактику, сообщает портал Modern Diplomacy.

    По информации издания, американская бронетехника плохо показала себя на Украине – европейские БТР и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, «Ланцетов» и других дронов, а также мин, передает РИА «Новости».

    Также Modern Diplomacy указывает, что в условиях современного поля боя бронетехника испытывает большие проблемы с выживанием.

    В статье также отмечается, что в виде альтернативного варианта ВСУ перешли на тактику пехотных атак без поддержки боевых машин –украинские военные выдвигаются на передовые позиции ночью, чтобы на рассвете перейти в наступление. Периодически ВСУ используют гражданские автомобили.

    Тем не менее, как подчеркнуто в статье, это оказалось неудачным решением.

    «Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов», –резюмировали авторы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что за неделю Украина потеряла 14 единиц авиатехники – истребители, штурмовики и вертолеты. По мнению экспертов, потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО.

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    21 октября 2023, 15:05
    Бывшая квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

    Константинов: Бывшая квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

    Бывшая квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

    Tекст: Вера Басилая

    Национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте является самым востребованным объектом недвижимости из размещенных на открытых аукционах, сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

    Константинов в своем Telegram-канале отметил, что до конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам, таким образом в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей.

    По словам Константинова, с начала года в Крыму реализованы  восемь лотов на 820 млн рублей национализированного недвижимого имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Так, была реализована часть магазинов сети «Эпицентр» (ООО «Руслайн ко») на 500 млн рублей.

    Ранее национализированная квартира семьи Владимира Зеленского площадью 119,5 кв. метра в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма была выставлена на продажу с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей.

    До этого сообщалось, что рыночная стоимость квартиры составляет около 24 млн рублей, она была оформлена на жену Зеленского Елену.

    В феврале крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов. Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей.

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    22 октября 2023, 06:30
    ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы России нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, в результате противник потерял до 140 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Офицер сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией ВС России были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, в результате чего противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля, передает ТАСС.

    В Минобороны также рассказали, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии были сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Кроме того, огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть минометных расчетов, добавил Чехов.

    Напомним, в пятницу российские войска провели групповые удары по подразделениям украинских националистов и наемников.

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    21 октября 2023, 15:14
    ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме возле Кривого Рога

    Минобороны: Склад с боеприпасами и топливом ВСУ уничтожен на аэродроме возле Кривого Рога

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, склады с топливом и боеприпасами ВСУ были уничтожены на аэродроме «Долгинцево» возле Кривого Рога.

    Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что объект промышленной инфраструктуры был поражен в городе.

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    22 октября 2023, 07:24
    В США указали на растворившуюся популярность Зеленского

    Американская журналистка Моррис: Популярность Зеленского растворилась всего за неделю

    В США указали на растворившуюся популярность Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю.

    Журналистка предположила в эфире YouTube-канала Redacted, что Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше. Говоря о президенте Украины, Моррис выразила мнение, что самовлюбленному человеку, должно быть, невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», передает РИА «Новости».

    «Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?» – высмеяла она Зеленского.

    Журналистка констатировала, что статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным. По мнению Моррис, в ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.

    В заключение журналистка отметила, что «звезда Зеленского» упала всего за неделю.

    Напомним, в минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и согласиться на четыре условия, включая признание потери Украиной территорий.

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    21 октября 2023, 22:48
    Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в субботу около 21.00 дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Напомним, за минувшие сутки российская ПВО сбила три украинских военных самолета и вертолет.

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    22 октября 2023, 00:11
    Терминал «Новой почты» в Харькове подвергся ракетному удару

    Tекст: Антон Никитин

    Терминал «Новой почты» в Харькове подвергся ракетному удару, свидетельствует появившееся в соцсетях видео.

    Украинские власти подтвердили факт нанесения удара по терминалу «Новой почты» в Харькове. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

    Логистические возможности «Новой почты» активно используются для обеспечения нужд Вооруженных силы Украины (ВСУ).

    Напомним, в пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности ВС России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.

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    21 октября 2023, 14:36
    Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет

    Минобороны: ПВО за сутки сбили украинский СУ-24, два МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО в течение суток сбиты самолет Су-24, два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе Одессы сбит украинский самолет Су-24. Всего за сутки ПВО сбили самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    Кроме того, перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

    Всего уничтожено 23 беспилотника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Золотаревка Луганской Народной Республики, а также Ульяновка Запорожской области.

    В Минобороны также заявили, что на Запорожском направлении российские войска отразили три атаки противника и нанесли огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США.

    В то же время на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Также в районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме «Долгинцево» уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины.

    Ранее военные эксперты объяснили, как российская ПВО сбила десять украинских МиГ-29.

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    21 октября 2023, 14:44
    Над Ростовской областью уничтожена воздушная цель

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область, уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что над Ростовской областью снова сработали средства ПВО, объект был уничтожен.

    Ранее в четверг ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области.

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