Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сбитая над Буденновским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву, передает ТАСС.

Гагин добавил, что боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой.

Напомним, почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.