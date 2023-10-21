Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
В Донецке обнаружена почти целая ракета американской РСЗО HIMARS
На территории Донецка упала почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS
Почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.
Как отмечается, по итогам предварительного осмотра специалистами можно утверждать, что значительная часть ракеты успешно сохранилась, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны заявили об успешном перехвате в зоне спецоперации ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Днем ранее российская ПВО перехватила 35 снарядов РСЗО HIMARS.