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Армия Израиля нанесла авиаудар по подземному комплексу мечети в Дженине
Армия Израиля заявила о нанесении авиаудара по подземному комплексу мечети в Дженине
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, сообщила армейская пресс-служба.
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В ЦАХАЛ заявили, что в мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада», которые готовили предстоящий теракт». Израиль утверждает, что мечеть «использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак, а также в качестве базы для их осуществления», передает РИА «Новости».
По информации Reuters, атака привела к гибели двух человек.
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.