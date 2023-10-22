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    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    5 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    34 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    21 комментарий
    22 октября 2023, 04:47

    Армия Израиля нанесла авиаудар по подземному комплексу мечети в Дженине

    Армия Израиля заявила о нанесении авиаудара по подземному комплексу мечети в Дженине

    Tекст: Антон Никитин

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В ЦАХАЛ заявили, что в мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада», которые готовили предстоящий теракт». Израиль утверждает, что мечеть «использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак, а также в качестве базы для их осуществления», передает РИА «Новости».

    По информации Reuters, атака привела к гибели двух человек.

    Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    21 октября 2023, 18:12
    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

    Джо Байден: ХАМАС атаковал, потому что Саудовская Аравия была готова признать Израиль

    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
    @ Jonathan Ernst/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.

    Байден заявил, что признание Саудовской Аравией Израиля объединило бы Ближний Восток. По его словам, в ХАМАС знали, что он собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые «не являются его».

    «Я бы не назвал их величайшей демократией в мире», – приводит слова Байдена Белый дом, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (14)
    21 октября 2023, 16:56
    Названы сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа

    ЦАХАЛ заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа

    Названы сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа в выбранное им время. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.

    Адри подчеркнул, что Израиль готов и начеку, чтобы начать наземные маневры, чтобы демонтировать военно-политической системы ХАМАС, ликвидировать ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее Адри заявил, что вооруженным силам Израиля предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа.

    Напомним, Bloomberg сообщало, что США и Евросоюз требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

    Коментарии (12)
    21 октября 2023, 10:29
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    @ Jonathan Ernst/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидерами по объемам полученной от США военной помощи с 2001 по 2023 годы могут стать Афганистан, Украина и Израиль, если Вашингтон выделит Киеву и Тель-Авиву по 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов соответственно.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 млрд долларов помощи Украине и 14,3 млрд долларов – для Израиля, сообщали в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Таким образом, общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 млрд долларов, а для Израиля - 77,4 млрд долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана.

    По данным Госдепа США, начиная с 2001 года абсолютным лидером среди крупнейших получателей военной помощи от США является Афганистан, которому выделили 111,7 млрд долларов. Второе место занимает Ирак с 64,4 млрд долларов, третье место – Израиль с 30,4 млрд долларов.

    Коментарии (8)
    21 октября 2023, 07:56
    США и Израиль задумались о создании временных властей в Газе

    Bloomberg сообщило об обсуждении США и Израилем возможности создания временного правительства в секторе Газа

    США и Израиль задумались о создании временных властей в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран, сообщили источники.

    Реализация такого сценария, обсуждение которого пока находится на ранней стадии, зависит от развития событий. Bloomberg называет задачу по созданию временного правительства «невероятно сложной», передает ТАСС.

    Кроме того, отмечается, что задача добиться поддержки арабских стран в этом вопросе «будет еще большим вызовом». По словам экс-аналитика ЦРУ Уильяма Ашера, для реализации такого плана необходимы «значительные изменения в том, как арабские страны воспринимают риски и работают друг с другом». «Это также потребует веры от Иерусалима, а этот ресурс сейчас в большом дефиците», –сказал он.

    Напомним, Bloomberg сообщало, что США и Евросоюз требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

    Коментарии (5)
    21 октября 2023, 16:44
    Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа

    Спикер Армии обороны Израиля Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа

    Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа
    @ Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время вооруженным силам Израиля предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, при этом вопрос о поставке в палестинский анклав гуманитарной помощи решается на политическом уровне, заявил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.

    Он отметил, что, если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами в отношении оказания помощи, Израиль применит эти директиву. Адри заявил, что Израиль полностью блокировал сектор Газа, туда не поступает вода, электричество и медикаменты, передает РИА «Новости».

    Ранее минздрав Газы призвал Египет открыть КПП «Рафах» для эвакуации раненых.

    В то же время стало известно о масштабном дефиците хлеба в секторе Газа.

    До этого сообщалось, что через КПП на границе с Египтом в сектор Газа в субботу въедут 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

    Между тем, не менее 700 тыс. жителей сектора Газа эвакуировались на юг анклава.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 13:37
    В армии Израиля заявили, что 550 ракет, запущенных из Газы, упали в палестинском анклаве
    В армии Израиля заявили, что 550 ракет, запущенных из Газы, упали в палестинском анклаве

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пятая часть ракет, которые были выпущены боевиками из сектора Газа, не перелетели границу и упали на территории палестинского анклава, сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    По его словам, пятая часть ракет или не менее 550 штук, если считать с 7 октября, упали в самом секторе Газа, передает ТАСС слова представителя армии.

    Также в пресс-службе военного ведомства сообщили, что израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 450 активистов движения ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что в субботу на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 11:25
    Число пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек

    i24: Число пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек

    Число пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Количество пострадавших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило 5 тыс. человек, сообщают на канале i24.

    По информации израильского Минздрава, в результате эскалации конфликта оказались ранены более 5 тыс. граждан, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа, в результате которого, по сообщениям арабских СМИ, погибли и пострадали более 800 человек.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 17:43
    Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
    Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
    @ Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе разговора турецкий лидер раскритиковал западные страны за неспособность остановить Израиль.

    Политики обсудили ситуацию в Газе, шаги для урегулирования конфликта, обеспечение мирных жителей бесперебойными поставками гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

    Эрдоган заявил, что позиция западных стран лишь способствует увеличению случаев нарушения прав человека в сектора Газа. Президент Турции призвал международное сообщество завершить гуманитарный кризис.

    Коментарии (11)
    21 октября 2023, 14:57
    Минздрав Палестины сообщил о 4385 погибших в секторе Газа
    Минздрав Палестины сообщил о 4385 погибших в секторе Газа
    @ IMAGO/Firas Al Shaer/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Число погибших от израильских бомбардировок сектора Газа возросло до 4385 человек, сообщили в Минздраве Палестины.

    Из общего числа погибших 1756 – дети и 967 погибших женщин. Ранения получил 13 561 человек, передает ТАСС.

    По данным министерства, жертвами израильских бомбардировок стали члены 550 семей в секторе Газа.

    Ранее в ЦАХАЛ заявили, что число числящихся в списке заложников ХАМАС людей возросло до 210 человек.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 18:52
    Участники саммита в Каире по палестинской проблеме не пришли к соглашению

    Sky News Arabia: Участники саммита в Каире по палестинской проблеме не пришли к соглашению

    Tекст: Вера Басилая

    Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями, сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Источник телеканала сообщил,  что между делегациями возникли разногласия из-за формулировки «право Израиля на самооборону» и вопроса осуждения ХАМАС.

    Между тем, власти Египта заявили, что, призывая к проведению этого саммита, стремились достичь международного консенсуса, и не будут жалеть усилий для продолжения работы со всеми партнерами для достижения целей вне зависимости от сложностей или продолжительности этого конфликта, передает РИА «Новости».

    В то же время участники саммита мира по Палестине призывают к сдержанности, чтобы не допустить расширения израильско-палестинского конфликта на регион. Также они осудили любое применение насилия по отношению к гражданскому населению, а также нарушение международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта, передает ТАСС.

    Напомним, саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) проходил в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 12:29
    В Каире начался саммит по палестинской проблеме

    В Каире начался саммит по палестинской проблеме с участием более 30 государств

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит по палестинской проблеме с участием более 30 государств и ряда международных и региональных организаций начался в столице Египта Каире, сообщает канал Al-Arabiya.

    Уточняется, что саммит в Каире уже начался, страны-участницы обсудят палестинскую проблему, передает РИА «Новости».

    Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал работать над дорожной картой для возрождения ближневосточного мирного процесса, добавив, что египетские власти осуждают удары по всем мирным жителям.

    Король Иордании Абдалла II в свою очередь призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав, так как «необходимо остановить гуманитарную катастрофу, которая ведет Ближний Восток к пропасти.

    Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что стабильности на Ближнем Востоке не будет без обеспечения прав палестинцев.

    Ранее президент Владимир Путин обсудил с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, а также с президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом палестино-израильский конфликт.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 17:06
    Израиль пригрозил расплатой «Хезболле» за присоединение к боевым действиям

    Минобороны Израиля пригрозило расплатой «Хезболле» за присоединение к боевым действиям

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» решило присоединиться к боевым действиям, за что Израиль заставляет его платить высокую цену, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что Израиль будет действовать там, где это необходимо, и одержит победу, передает ТАСС.

    Он добавил, что в результате ответных ударов Израиля на ракетные и артиллерийские обстрелы с начала конфликта на юге Ливана уничтожены 13 членов «Хезболлы».

    Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что были нанесены удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

    Коментарии (4)
    21 октября 2023, 20:35
    Силы ХАМАС нанесли ракетные удары по Ашкелону в Израиле

    Движение ХАМАС сообщило об обстреле израильского города Ашкелон

    Tекст: Вера Басилая

    Боевое крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» обстреляло город Ашкелон, расположенный на юго-западе Израиля.

    Как сообщается в Telegram-канале палестинского движения, атака на Ашкелон была организована в ответ «на применение насилия по отношению к мирным гражданам в секторе Газа», передает «Газета.Ru».

    Ранее Израиль заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (4)
    21 октября 2023, 13:04
    ЦАХАЛ: Число числящихся в списке заложников ХАМАС людей возросло до 210 человек

    Tекст: Александра Юдина

    Число числившихся в списках заложников ХАМАС в секторе Газа людей возросло до 210, сообщает пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    Уточняется, что в данный момент в списке заложников значатся 210 человек и 307 погибших бойцах ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».

    При этом отмечается, что эта цифра в ближайшее время может измениться.

    Ранее сообщалось, что США, Израиль и Катар вели переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, однако переговоры провалились.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 08:24
    Израиль нанес удары по наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажных зданиях

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу Армия обороны Израиля наносила удары по расположенным в многоэтажных зданиях снайперским и наблюдательным постам ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

    Известно, что удары были нанесены по противотанковым, снайперским и наблюдательным пунктам, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в ЦАХАЛ подтвердили, что авиация Израиля продолжила наносить удары по многочисленным объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Уточнятся, что под удар попали командные центры, противотанковые комплексы и объекты стратегической инфраструктуры.

    Ранее в Турции заявили, что президент США Джо Байден, совершив визит в Израиль в нынешних условиях, «в каком-то смысле» одобрил разрушения в Газе.

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