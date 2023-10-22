Армия Израиля нанесла авиаудар по подземному комплексу мечети в Дженине

Армия Израиля заявила о нанесении авиаудара по подземному комплексу мечети в Дженине

Tекст: Антон Никитин

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В ЦАХАЛ заявили, что в мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада», которые готовили предстоящий теракт». Израиль утверждает, что мечеть «использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак, а также в качестве базы для их осуществления», передает РИА «Новости».

По информации Reuters, атака привела к гибели двух человек.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.